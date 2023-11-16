Про незвичайного звіра повідомила у Facebook-спільноті "Тваринний світ України" Олеся Загика. Жінка також оприлюднила відповідне відео. Пропонуємо подивитися на білого оленя і вам!

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Біля Києва помітили унікального оленя

Так, користувачі мережі розділилися на тих, хто стверджує, що це білий олень-альбінос, плямистий олень або лісова коза.

У лісі біля Києва помітили білого оленя / Скриншот з відео

У результаті директор Київського зоопарку Кирило Трантін підтвердив, що дивна тварина з лісу – це європейська лань.

Варто попросити місцевих господарів лісу, щоб вони її оберігали. Це дійсно рідкісна тварина. Дуже чудово, що такі тварини трапляються в лісах на Київщині, бо їх % зовсім невеликий,

– розповів він.

Трантін підкреслює, що через війну помітне збільшення міграції тварин, оскільки вони шукають більш сприятливі умови.

Отже, очевидно, що присутність цієї дивної істоти серед нас потенційно може бути пов'язана з її походженням з іншого регіону, такого як Чорнобильська зона чи навіть Білорусі.

У лісі біля Києва помітили білого оленя: дивіться відео

Незліченні казки та легенди оточують постать білої лані, яку вважають провісницею удачі та символом світлого. Київський зоопарк теж вважає, що поява тварини – це добрий знак.

Зауважимо, 23 жовтня у Подільському районі Києва також був помічений величний олень. Благородна істота була збентежена та мчала вздовж проїжджої частини, а потім побігла у двори будинків. Наступного дня вранці поліція Києва зробила усе можливе для безпечного порятунку оленя.

У Карпатах туристка натрапила на ведмедя

Альпіністка зі Львова Антоніна Черній під час соло-походу в Карпатах натрапила на "величезного, як танк" ведмедя. Тварина перебувала від неї всього за 150 – 200 метрів. Але, дівчина не злякалася, дістала телефон і зафільмувала зустріч.

Тоня також написала, що попри на небезпеку, в той момент не було щасливішої людини за неї. Водночас закликала не повторювати її "трюки".