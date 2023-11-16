Про незвичайного звіра повідомила у Facebook-спільноті "Тваринний світ України" Олеся Загика. Жінка також оприлюднила відповідне відео. Пропонуємо подивитися на білого оленя і вам!
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Біля Києва помітили унікального оленя
Так, користувачі мережі розділилися на тих, хто стверджує, що це білий олень-альбінос, плямистий олень або лісова коза.
У лісі біля Києва помітили білого оленя / Скриншот з відео
У результаті директор Київського зоопарку Кирило Трантін підтвердив, що дивна тварина з лісу – це європейська лань.
Варто попросити місцевих господарів лісу, щоб вони її оберігали. Це дійсно рідкісна тварина. Дуже чудово, що такі тварини трапляються в лісах на Київщині, бо їх % зовсім невеликий,
– розповів він.
Трантін підкреслює, що через війну помітне збільшення міграції тварин, оскільки вони шукають більш сприятливі умови.
Отже, очевидно, що присутність цієї дивної істоти серед нас потенційно може бути пов'язана з її походженням з іншого регіону, такого як Чорнобильська зона чи навіть Білорусі.
У лісі біля Києва помітили білого оленя: дивіться відео
Незліченні казки та легенди оточують постать білої лані, яку вважають провісницею удачі та символом світлого. Київський зоопарк теж вважає, що поява тварини – це добрий знак.
У Карпатах туристка натрапила на ведмедя
Альпіністка зі Львова Антоніна Черній під час соло-походу в Карпатах натрапила на "величезного, як танк" ведмедя. Тварина перебувала від неї всього за 150 – 200 метрів. Але, дівчина не злякалася, дістала телефон і зафільмувала зустріч.
Тоня також написала, що попри на небезпеку, в той момент не було щасливішої людини за неї. Водночас закликала не повторювати її "трюки".