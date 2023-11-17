Одна з двох кіз, що були справжніми зірками Instagram та TikTok, отримала несумісні з життям травми. Друга коза – Міра – наразі проходить лікування. У мережі писали, що невідомі зарізали їх, але ці дані спростували правоохоронці у коментарі одному з українських ЗМІ.

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Що сталося з козою Зітою?

З заяви київської поліції стало відомо, що інцидент стався 13 листопада. Відомство повідомили про виявлення тіла тварини без ознак життя на Малій Житомирській. Оперативно відреагувавши, правоохоронці прибули на місце події й задокументували її.

Було викликано ветеринара, який після огляду тіла повідомив, що смерть кози наступила унаслідок укусів іншої тварини, швидше за все – це собака,
– розповіли в поліції Києва.

За висновком ветеринара, коза трагічно загинула внаслідок нападу собаки. Поліція зазначила, що на території по Малій Житомирській був доступ і тварина потенційно могла туди потрапити.

У Києві трагічно загинула відома коза Зіта / Фото з інстаграму @ursa.ua (обережно, контент 18+, жорстокі кадри)

У Києві трагічно загинула відома коза Зіта

За словами правоохоронців, декілька місцевих мешканців повідомили, що чули гавкіт собаки та шум.

На жаль, кізочка Зіта загинула. Як відомо, друга коза Міра не постраждала.

Коза Зіта: спогади господаря

Власником "столичної кози" на прізвисько Зіта (за паспортом – Квітки) був киянин Валерій Марченко. Його регулярно бачили за вигулом кіз.

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Зіта демонструвала надзвичайний рівень слухняності, реагуючи на такі команди, як "Стоп", "Не можна" і "Не чіпай". До того, вона навіть вивчила правила дорожнього руху, виявляючи обережність, переходячи вулицю лише на зелене світло світлофора.

Зіта приїхала до Києва з Харківщини

За словами чоловіка, він продовжив справу своєї мами, яка завжди тримала кіз. Валерій та Зіта родом із міста Барвінкове, Харківська область. Чоловік забрав козу до Києва 7 років тому.

Вирішив забрати Зіту до Києва. Вона їхала у СВ-вагоні, як принцеса. На пероні було багато людей. Провідниця не помітила, що до вагона зайшла коза, а коли побачила, то хотіла нас висадити,
– розповідає Марченко.

Він додав, що показав паспорт кози і начальник поїзда дозволив доїхати до Києва. Тим паче люди були не проти, щоб з ними у вагоні їхала коза.

Від того часу в центрі міста вільно розгулювали білі кізки. Зіта виходила на вулицю без повідця, а для ідентифікації носила нашийник. Примітно, що всі діти Зіти також були з нашийниками. Це дозволяло легко поводитися з ними та забезпечувало їх безпеку під час пересування.

Кози Зіта і Міра біля МЗС у Києві

Кози Зіта і Міра біля МЗС у Києві / Фото з фейсбуку Vasyl Gorbal

Нагадаємо, у ведмежому притулку "Домажир" біля Львова померла найстарша ведмедиця Христина. У тварини було дуже важке життя, оскільки власник під час "догляду" знущався з неї.