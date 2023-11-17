Одна з двох кіз, що були справжніми зірками Instagram та TikTok, отримала несумісні з життям травми. Друга коза – Міра – наразі проходить лікування. У мережі писали, що невідомі зарізали їх, але ці дані спростували правоохоронці у коментарі одному з українських ЗМІ.

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Що сталося з козою Зітою?

З заяви київської поліції стало відомо, що інцидент стався 13 листопада. Відомство повідомили про виявлення тіла тварини без ознак життя на Малій Житомирській. Оперативно відреагувавши, правоохоронці прибули на місце події й задокументували її.

Було викликано ветеринара, який після огляду тіла повідомив, що смерть кози наступила унаслідок укусів іншої тварини, швидше за все – це собака,

– розповіли в поліції Києва.

За висновком ветеринара, коза трагічно загинула внаслідок нападу собаки. Поліція зазначила, що на території по Малій Житомирській був доступ і тварина потенційно могла туди потрапити.

У Києві трагічно загинула відома коза Зіта / Фото з інстаграму @ursa.ua (обережно, контент 18+, жорстокі кадри)

За словами правоохоронців, декілька місцевих мешканців повідомили, що чули гавкіт собаки та шум.

На жаль, кізочка Зіта загинула. Як відомо, друга коза Міра не постраждала.

Коза Зіта: спогади господаря

Власником "столичної кози" на прізвисько Зіта (за паспортом – Квітки) був киянин Валерій Марченко. Його регулярно бачили за вигулом кіз.

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Зіта демонструвала надзвичайний рівень слухняності, реагуючи на такі команди, як "Стоп", "Не можна" і "Не чіпай". До того, вона навіть вивчила правила дорожнього руху, виявляючи обережність, переходячи вулицю лише на зелене світло світлофора.

Зіта приїхала до Києва з Харківщини

За словами чоловіка, він продовжив справу своєї мами, яка завжди тримала кіз. Валерій та Зіта родом із міста Барвінкове, Харківська область. Чоловік забрав козу до Києва 7 років тому.

Вирішив забрати Зіту до Києва. Вона їхала у СВ-вагоні, як принцеса. На пероні було багато людей. Провідниця не помітила, що до вагона зайшла коза, а коли побачила, то хотіла нас висадити,

– розповідає Марченко.

Він додав, що показав паспорт кози і начальник поїзда дозволив доїхати до Києва. Тим паче люди були не проти, щоб з ними у вагоні їхала коза.

Від того часу в центрі міста вільно розгулювали білі кізки. Зіта виходила на вулицю без повідця, а для ідентифікації носила нашийник. Примітно, що всі діти Зіти також були з нашийниками. Це дозволяло легко поводитися з ними та забезпечувало їх безпеку під час пересування.

Кози Зіта і Міра біля МЗС у Києві / Фото з фейсбуку Vasyl Gorbal

Нагадаємо, у ведмежому притулку "Домажир" біля Львова померла найстарша ведмедиця Христина. У тварини було дуже важке життя, оскільки власник під час "догляду" знущався з неї.