Лисиця потрапила в одну з фотопасток, розміщених на території. Що треба знати про лисицю, розповідаємо далі!
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Що відомо про лисицю в Чорнобилі?
Колір шерсті лисиці може варіюватись, залежно від місця проживання – від світло-рудого, іржаво-коричневого аж до червоного та чорно-бурого.
Так, на Поліссі мешкають ось такі хитрющі хижачки.
Лисиця у Чорнобилі / Фото з архіву Чорнобильського Заповідника
Лисиця має велике господарське значення як цінний хутровий звір, а також регулятор чисельності гризунів та комах.
При цьому збиток, який наноситься лисицями промисловій дичині та свійським птахам, є набагато меншим за користь, яку лисиця приносить, знищуючи гризунів – споживачів зерна.
У неволі лисиці живуть 20 – 25 років, тоді як у природі лише кілька років.
Тварини у Чорнобилі: останні новини
- У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотопастки потрапила тварина, яка полюбляє їсти вночі. Вона небезпечна і при зустрічі не варто нею милуватися, а остерігатися. Мовиться про дикого кабана.
- Через те, що вовки дуже потайні – спостерігати за ними практично неможливо, але все ж інколи щастить. Так, у фотопастки заповідника постійно потрапляють різноманітні моменти вовчого життя та прояви характеру сіроманців.
- Заповідник показав на фото тварину, яка майже весь свій час проводить на деревах. Вона має характерні рисі китиці не вухах, але це не вона (хоча її також помічали на цій території). Мовиться про вивірку.
- Днями єнотоподібна собака достатньо близько підійшла до працівників Заповідника і дозволила себе сфотографувати. Цікаво, що зазвичай ці істоти залягають у зимову сплячку, але поки з ним цього не сталося.
- У Чорнобилі вже декілька років спокійно пасеться стадо здичавілих корів, які пережили окупацію. Який вигляд зараз мають ці тварини – дивіться за посиланням!