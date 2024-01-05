Лисиця потрапила в одну з фотопасток, розміщених на території. Що треба знати про лисицю, розповідаємо далі!

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Що відомо про лисицю в Чорнобилі?

Колір шерсті лисиці може варіюватись, залежно від місця проживання – від світло-рудого, іржаво-коричневого аж до червоного та чорно-бурого.

Так, на Поліссі мешкають ось такі хитрющі хижачки.

Лисиця у Чорнобилі / Фото з архіву Чорнобильського Заповідника

Лисиця має велике господарське значення як цінний хутровий звір, а також регулятор чисельності гризунів та комах.

При цьому збиток, який наноситься лисицями промисловій дичині та свійським птахам, є набагато меншим за користь, яку лисиця приносить, знищуючи гризунів – споживачів зерна.

У неволі лисиці живуть 20 – 25 років, тоді як у природі лише кілька років.

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