Ці величні тварини мають цікаву особливість – вони залишають сліди на снігу без пазурів. Відповідними фото поділилися у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

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Що відомо про рисі?

Зазначається, що ці величні кішки люблять самотність. Винятком є шлюбний період (але починається він у лютому) та вирощування потомства. Рисі ростуть дуже швидко. Вже у жовтні їх важко відрізнити від батьків.

Можливо, у фотопастку потрапила саме мати зі своїм малюком. А може це грають двоє дитинчат рисі. Так чи інакше, але всю зиму рисята ще тримаються матері, а навесні розходяться, хто куди, потроху звикаючи до самостійного життя,

– розповіли в заповіднику.

Виявивши дивовижну здатність до адаптації, рись стала найпівнічнішим видом серед своїх котячих побратимів, розширивши свою територію, охопивши області за полярним колом.

У Чорнобилі показали рись / Кадр з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів"

Процвітаючи в холодних межах північних регіонів, ці рисі можуть похвалитися більшою статурою та одягнутими в розкішну довгу вовну. Це відрізняє їх від південних чи західноєвропейських побратимів, які мають більш плямистий вигляд.

Зимова шерсть хижака може похвалитися надзвичайно густою та пухнастою текстурою, прикрашеною чіткими плямами на спині, боках і ногах. Однак, зі зміною сезонів хутро хижака зазнає разючої трансформації. Протягом літніх місяців шерсть стає грубішою, коротшою та має більш яскраве та контрастне забарвлення порівняно з зимовим.

На відміну від інших котячих, рисі чудово пристосовані до снігу та морозу. Взимку особливо довге хутро на лапах збільшує площу сліду, дозволяючи рисі не провалюватися в сніг. Рисі залишають круглі сліди, без відбитків пазурів.

Що треба знати про рись / Фото Unsplash

У Чорнобильській зоні відчуження вже помічали рись

Рись, яка зникла з українського Полісся в минулому столітті, тепер повертається, відновлюючи свою популяцію на території Чорнобильського заповідника. Останнім часом фіксувались лише заходи окремих особин з рідкісних репродуктивних оселищ Білорусі. Але тепер ці котячі знову з'являються у Зоні відчуження.

Ця тварина має багато спільного з усіма котячими – гострий зір, особливо у нічний час, і хороший слух. Саме це допомагає їй вести нічний спосіб життя, полювати у сутінках та добре відчувати здобич чи небезпеку на відстані. Цю кішку одразу можна впізнати по короткому хвосту і китицях на вухах.

У Чорнобилі показали кабанів

Раніше на свіженьких кадрах Чорнобильський заповідник показав кабанів, які є першими одомашненими тваринами разом із собаками.

В Україні цей вид тварин поширений по всьому Карпатському регіону, сягаючи висоти до 1 800 метрів, мешкає переважно в лісах і лісостепу. Дикі кабани мають велике значення як цінні мисливські тварини, які високо цінуються за їхнє м'ясо, шкіру та щетину.

У заповіднику помітили і коней Пржевальського

На території Чорнобиля зараз проживає 150 коней Пржевальського. Цей вид перебуває під загрозою зникнення. Представників стає дедалі менше, що робить спостереження за цими величними істотами рідкісним явищем.