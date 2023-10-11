Так, на свіженьких кадрах показали кабанів, які є першими одомашненими тваринами разом із собаками. Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

Що відомо про кабанів?

Нещодавно вчені висунули переконливу теорію, згідно з якою дикі свині, поряд із собаками, були одними з перших одомашнених тварин. Цей висновок ґрунтується на вродженій цікавості тварин, через яку вони часто зазіхали на людські помешкання.

Існує цікавий факт, що якщо одомашнених особин повернути в дике середовище, то за кілька поколінь до них повернуться риси, необхідні для виживання.

Таких прикладів на заповідній території поки не зареєстровано. Хоча, зважаючи на відомий факт існування тут здичавілих корів, при сприятливих умовах історія може повторитись і з домашніми свиньми.

У Чорнобилі показали кабанів / Кадр з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів"

В Україні цей вид тварин поширений по всьому Карпатському регіону, сягаючи висоти до 1 800 метрів, мешкає переважно в лісах і лісостепу. Дикі кабани мають велике значення як цінні мисливські тварини, які високо цінуються за їхнє м'ясо, шкіру та щетину.

Самка та її потомство утворюють основну соціальну одиницю, яку можна спостерігати як у дикій природі, так і в домашніх умовах. Примітно, що коли молодняк відлучається від молока, нерідко дві або більше сімей об'єднуються і гармонійно співіснують. Шлюбний період у кабанів – у грудні. Самці зазвичай борються за контроль над 1 – 3 самками, але іноді це число може досягати 8. Після сезону спарювання самці йдуть.

У царстві природи ці істоти втілюють в собі риси нічного способу життя та всеїдності. Їхні харчові переваги зосереджені насамперед навколо різноманітних фруктів, насіння, коріння та бульби.

На Івано-Франківщині ведмідь вийшов з лісу та напав на коня

20 вересня в Івано-Франківській області з лісу вийшов ведмідь і жорстоко напав на коня. Інцидент трапився в урочищі Плоска Солотвинської громади.

Бурий ведмідь вийшов з лісу, напав на коня та завдав йому глибоких ран. Власниця травмованої тварини повідомила, що ветеринарам вдалося врятувати коня. Найімовірніше, це був ведмідь-шатун, у якого або не вистачає вітамінів в організмі, або, що більш імовірно, його поранили браконьєри. У такому стані тварина стає розлюченою і втрачає контроль.