Новонароджені, яких назвали Вітер і Веселка, викликали неабиякий захват у працівників зоопарку та відвідувачів. Як живе родина копитних можуть побачити й гості.

Хоч весняно-літній бебі-бум у природі давно минув, у родині бізона Варяга народилось аж двоє прекрасних теляток — Вітер і Веселка,

— розповіли в пресслужбі.

Малята смокчуть тепле мамине молочко і з захватом вивчають навколишній світ.

Новонароджене дитинча бізона з мамою / Фото КиївЗоо

У зоопарку уточнили, що побачити телят можна щодня на копитному ряді біля озера фламінго.

У Київському зоопарку народилися дитинчата бізона / Фото КиївЗоо

У нацпарку на Одещині народилося майже 200 фламінго

У національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області вперше успішно виведено близько двох сотень рідкісних рожевих фламінго. Їх також часто називають "феніксами".

Наприкінці червня птахи загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку – на межі великих Тузлівських лиманів – Шагани та Алібей. Фламінго під час війни вивели на Одещині 192 пташеняти й це, виходячи з обставин (війни тощо) – справжнє диво.

Полярники показали новонародженого тюленя

Українські полярники, які працюють на станції "Академік Вернадський", оприлюднили ексклюзивні фотографії новонародженого тюленя. Він перший представник свого виду, який народився цього року. Новонароджений хлопчик-тюлень Ведделла народився на сусідньому зі станцією острові Вінтер.

Дитинча тюленя, яке народилося першим цього року в районі станції "Академік Вернадський", вже отримало ім'я. Морського жителя назвали Анвером.