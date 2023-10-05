В Киевском зоопарке родились детеныши бизона
Новорожденные, которых назвали Ветер и Радуга, вызвали большой восторг у работников зоопарка и посетителей. Как живет семья копытных, могут увидеть и гости.
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Хоть весенне-летний беби-бум в природе давно миновал, в семье бизона Варяга родилось два прекрасных теленка — Ветер и Радуга,
- рассказали в пресс-службе.
Малыши сосут теплое мамино молочко и с упоением изучают окружающий мир.
Новорожденный детеныш бизона с мамой / Фото КиевЗоо
В зоопарке уточнили, что увидеть телят можно каждый день на копытном ряду у озера фламинго.
В Киевском зоопарке родились детеныши бизона / Фото КиевЗоо
В нацпарке в Одесской области родилось почти 200 фламинго
В национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области впервые успешно выведено около двух сотен редких розовых фламинго. Их также часто называют "фениксами".
В конце июня птицы загнездились в интереснейшем месте нацпарка – на границе крупных Тузловских лиманов – Шаганы и Алибей. Фламинго во время войны вывели в Одесской области 192 птенца и это, исходя из обстоятельств (войны и т.п.) – настоящее чудо.
Полярники показали новорожденного тюленя
Украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", обнародовали эксклюзивные фотографии новорожденного тюленя. Он первый представитель своего вида, родившегося в этом году. Новорожденный мальчик-тюлень Ведделла родился на соседнем со станцией острове Винтер.
Детеныш тюленя, который родился первым в этом году в районе станции "Академик Вернадский", уже получило имя. Морского жителя назвали Анвером.