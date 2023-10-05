Ведмідь вийшов з лісу та напав на коня

Як йдеться у дописі, випадок було зафіксовано 20 вересня. Про це повідомили у соцмережі Українського товариства мисливців і рибалок.

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Бурий ведмідь вийшов з лісу, напав на коня та завдав йому глибоких ран. Власниця травмованої тварини повідомила, що ветеринарам вдалося врятувати коня.

Найімовірніше, це був ведмідь-шатун, у якого або не вистачає вітамінів в організмі, або, що більш імовірно, його поранили браконьєри. У такому стані тварина стає розлюченою і втрачає контроль,

— каже фахівець з великих хижаків, голова Івано-Франківської організації УТМР Михайло Лущак.

Бурий ведмідь вийшов з лісу і напав на коня, завдавши йому глибоких ран / Фото УТМР (містить контент 18+)​

З його слів, напади ведмедів на Франківщині трапляються не вперше. У попередні роки були напади ведмедів і на людей:

у Рожнятівському районі на жінку напав поранений ведмідь,

в Косівському — напав на чоловіка,

в Надвірнянському — при зустрічі з цим хижаком людина загинула.

А напади ведмедів на свійських тварин навіть ніхто не рахує. Раніше вівся облік, але наразі це не фіксується ніде. За загибель свійських тварин від ведмедя були компенсації, нині це все скасували.

Українське товариство мисливців і рибалок застерігає всіх, хто живе на околицях лісів чи подорожує Карпатами пам'ятати, що тут мешкає найбільший хижак Європи – бурий ведмідь і зустріч з ним може бути дуже небезпечною.

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