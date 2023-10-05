Медведь вышел из леса и напал на коня

Как говорится в сообщении, случай был зафиксирован 20 сентября. Об этом сообщили в соцсети Украинского общества охотников и рыбаков.

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Бурый медведь вышел из леса, напал на коня и нанес ему глубокие раны. Владелица травмированного животного сообщила, что ветеринарам удалось спасти коня.

Скорее всего, это был медведь-шатун, у которого либо не хватает витаминов в организме, либо, что более вероятно, ранили его браконьеры. В таком состоянии животное становится разъяренным и теряет контроль,

— говорит специалист по крупным хищникам, председатель Ивано-Франковской организации УООР Михаил Лущак.

Бурый медведь вышел из леса и напал на коня, нанеся ему глубокие раны / Фото УТМР (содержит контент 18+)

По его словам, нападения медведей на Франковщине происходят не впервые. В предыдущие годы были приступы медведей и на людей:

в Рожнятовском районе на женщину напал раненый медведь,

в Косовском – напал на мужчину,

напал на мужчину, в Надворнянском – при встрече с этим хищником человек погиб.

А приступы медведей на домашних животных даже никто не считает. Раньше велся учет, но пока это не фиксируется нигде. За гибель домашних животных от медведя были компенсации, сейчас это все отменили.

Украинское общество охотников и рыбаков предостерегает всех, кто живет на окраинах лесов или путешествует по Карпатам помнить, что здесь живет самый большой хищник Европы – бурый медведь и встреча с ним может быть очень опасной.

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