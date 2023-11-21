Ця тварина у деяких народів вважалась священною. Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
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Так, останнім часом фіксувались лише заходи окремих особин з рідкісних репродуктивних оселищ Білорусі. Але тепер ці котячі знову з'являються на території Чорнобильського заповідника.
Тепер ось ми хвалимось новими й новими світлинами цього пухнатого хижака з китичками, популяція якого є цілком сталою на заповідній території,
– зазначає пресслужба.
У Чорнобильській зоні відчуження помітили рись / Кадр з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів" Що треба знати про рись?
Рись – рід хижих ссавців з родини котячих. Він містить 4 сучасні види, поширені в Євразії та Північній Америці.
Вони характеризуються тим, що їхні вуха увінчані пучком чорного волосся, а тіла з коротким хвостом і довгими ногами. Євразійська рись є найбільшою зі всіх рисей, довжина тіла від 76 до 110 сантиметрів і 70 сантиметрів у загривку. Самці частіше важать від 18 – 26 кілограмів (інколи до 32 кілограмів), самки важать в середньому 18 кілограмів.
Рись євразійська / Фото Tomas Hulik
Існує безліч варіантів забарвлення рисі, залежних від географічного району – від рудувато-бурого до палево-димчастого, з більш-менш вираженою плямистістю на спині, боках і лапах.
Ця тварина має багато спільного з усіма котячими – гострий зір, особливо у нічний час, і хороший слух. Саме це допомагає їй вести нічний спосіб життя, полювати у сутінках та добре відчувати здобич чи небезпеку на відстані. Завдяки міцним кігтям і сильним лапам, особливо заднім, рись вправно стрибає по скелях і лазить по деревах. Цю кішку одразу можна впізнати по короткому хвосту і китицях на вухах, які роблять її слух ще кращим.
Нагадаємо, раніше в об'єктив камер потрапили пржевальці. Після побачених кадрів цих коней можна сміливо називати "конями осені". Також на території Чорнобильського заповідника було помічено кабанів, які є першими одомашненими тваринами разом із собаками.