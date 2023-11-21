Ця тварина у деяких народів вважалась священною. Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Так, останнім часом фіксувались лише заходи окремих особин з рідкісних репродуктивних оселищ Білорусі. Але тепер ці котячі знову з'являються на території Чорнобильського заповідника.

Тепер ось ми хвалимось новими й новими світлинами цього пухнатого хижака з китичками, популяція якого є цілком сталою на заповідній території,

– зазначає пресслужба.

У Чорнобильській зоні відчуження помітили рись / Кадр з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів"

Що треба знати про рись?

Рись – рід хижих ссавців з родини котячих. Він містить 4 сучасні види, поширені в Євразії та Північній Америці.

Вони характеризуються тим, що їхні вуха увінчані пучком чорного волосся, а тіла з коротким хвостом і довгими ногами. Євразійська рись є найбільшою зі всіх рисей, довжина тіла від 76 до 110 сантиметрів і 70 сантиметрів у загривку. Самці частіше важать від 18 – 26 кілограмів (інколи до 32 кілограмів), самки важать в середньому 18 кілограмів.

Рись євразійська / Фото Tomas Hulik Існує безліч варіантів забарвлення рисі, залежних від географічного району – від рудувато-бурого до палево-димчастого, з більш-менш вираженою плямистістю на спині, боках і лапах.