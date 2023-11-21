Ця тварина у деяких народів вважалась священною. Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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