Мовиться про популяцію диких кабанів. Відповідні кадри показав Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

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Кабани у Чорнобилі

У природі до зустрічі з дикими свинями слід підходити з обережністю, оскільки ці міцні істоти становлять потенційну загрозу. Замість того, щоб захоплюватися звірами, варто уникати контакту. Хоча, можливо, тварина втече від вас перша, але залишається і ймовірність того, що вона скоїть напад.

Дикі свині досить сильні й небезпечні звірі, яких в лісі потрібно остерігатись, а не милуватись під час випадкової зустрічі,

– йдеться у повідомленні.

Є кілька причин, через які дикий кабан (свиноматка) може напасти на людину:

під час шлюбного сезону;

під час полювання;

при самозахисті або захисті дитинчат;

якщо тварина поранена та страждає від болю.

Дикі кабани у Чорнобильському заповіднику / Кадр з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів"

До речі, шлюбний період у тварин в грудні. Самці зазвичай виборюють контроль над 1 – 3 самками, але іноді це число може досягати восьми. Після сезону спарювання самці йдуть, а самка залишається виношувати потомство. Наприкінці квітня – на початку травня народжує від 4 до 8 поросят, хоча відомі випадки народження до 13 поросят.

Дикі свині небезпечні і через африканську чуму

Одним із небезпечних захворювань для диких свиней є африканська чума. У 2015 році в Україні випадки захворювання диких свиней на цю хворобу були зафіксовані в ряді областей.

З метою боротьби з хворобою здійснювався відстріл тварин, причому на Київщині заплановано повний відстріл цих тварин у природі.

У Чорнобильській зоні відчуження показали рись

Рись, яка зникла з українського Полісся в минулому столітті, тепер повертається, відновлюючи свою популяцію на території Чорнобильського заповідника. Останнім часом фіксувались лише заходи окремих особин з рідкісних репродуктивних оселищ Білорусі. Але тепер ці котячі знову з'являються у Зоні відчуження.

Ця тварина має багато спільного з усіма котячими – гострий зір, особливо у нічний час, і хороший слух. Саме це допомагає їй вести нічний спосіб життя, полювати у сутінках та добре відчувати здобич чи небезпеку на відстані. Цю кішку одразу можна впізнати по короткому хвосту і китицях на вухах.