Через те, що вовки дуже потайні – спостерігати за ними практично неможливо, але все ж інколи щастить. Так, Чорнобильський заповідник показав цих хижаків своїм підписникам.

Дивіться також В Україні запровадять безплатну ідентифікацію та реєстрацію домашніх тварин: для чого це

У Чорнобилі помітили вовків

У фотопастки заповідника постійно потрапляють різноманітні моменти вовчого життя та прояви характеру сіроманців. Зазначається, що встановлені камери – не завада і двобоям між членами зграї, бо треба дотримуватись ієрархії.

Ось вовк розглядає незвичну для лісу річ: цікавість переважила страх,

– йдеться у повідомленні.

Вовк в Чорнобилі розглядає фотопастку / Кадр з фотопасток проєкту Полісся – дика природа без кордонів

Що треба знати про вовка?

Зовнішній вигляд вовка свідчить про його міць та пристосування до тривалого бігу при переслідуванні своїх жертв. Дорослий вовк зазвичай більший за вівчарку: довжина тіла з головою і без хвоста досягає 135 – 160 сантиметрів, хвіст – 40 – 52 сантиметрів. Висота в плечах 80 – 95 сантиметрів. Вага зазвичай 45 – 60 кілограмів.

Забарвлення та розміри вовків піддаються сильній індивідуальній та географічній мінливості. Тільки на території Євразії нараховується 10 – 15 підвидів, і десь стільки ж в Північній Америці.

Найбільші вовки трапляються в крайній півночі ареалу, в лісотундровій та тундровій зонах, найменші – на півдні. Перші забарвлені в дуже світлі тони, а взимку практично зовсім біліють. В лісовій зоні мешкають вовки найбільш посилено забарвлених підвидів, тоді як на півдні, в пустелях, їх змінюють тварини тьмяно-жовтого кольору.

Вовк у Чорнобилі / Кадр з фотопасток проєкту Полісся – дика природа без кордонів

Для більшості населення України вовк не є конфліктним видом. Напади на людей вовків, хворих на сказ, мають місце, але вони не часті.

Сучасна конфліктна ситуація в тому, що вовк має надмірно високу чисельність, є конкурентом для інших видів великих хижих ссавців і передусім рисі та утримує чисельність основних видів жертв на низькому рівні.

У Чорнобильській зоні помітили єнотоподібну собаку

У Зоні відчуження проживає безліч представників тваринного світу. Одним із таких видів є єнот уссурійський. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник заявив, що тварину завезли на територію України у першій половині 20 сторіччя.

Днями єнотоподібна собака достатньо близько підійшла до працівників Заповідника і дозволила себе сфотографувати. Цікаво, що зазвичай ці істоти залягають у зимову сплячку, але поки з ним цього не сталося.