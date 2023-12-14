Днями єнотоподібна собака достатньо близько підійшла до працівників Заповідника і дозволила себе сфотографувати. Цікаво, що зазвичай ці істоти залягають у зимову сплячку, але поки з ним цього не сталося.

Дивіться також В одному з регіонів України збільшилася популяція червонокнижних лісових котів: що про це відомо

У Чорнобильській зоні помітили єнотоподібну собаку