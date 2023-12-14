Днями єнотоподібна собака достатньо близько підійшла до працівників Заповідника і дозволила себе сфотографувати. Цікаво, що зазвичай ці істоти залягають у зимову сплячку, але поки з ним цього не сталося.
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У Чорнобильській зоні помітили єнотоподібну собаку
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник заявив, що тварину завезли на територію України у першій половині 20 сторіччя.
Єнот уссурійський, або єнотоподібний собака належать до тих тварин, що залягають у зимову сплячку. Вони вистилають нору сухою травою та мохом, а восени активно харчуються, інколи приростаючи у вазі удвічі,
– розповіли в пресслужбі.
Єнот уссурійський в Чорнобилі / Фото співробітників Опачицького ПНДВ
Проте, сон в єнота уссурійського – неглибокий. Тому він може часто прокидатися, а під час відлиги навіть виходити на пошук їжі.
В Чорнобильському заповіднику помітила єнотоподібну собаку / Фото співробітників Опачицького ПНДВ
Як зазначили фахівці Заповідника, тварина, яку вони сфотографували, може не спати з декількох причин:
- хвороба,
- недостатній запас підшкірного жиру
- втеча від сильнішого хижака.
Єнот уссурійський в Чорнобилі / Фото співробітників Опачицького ПНДВ
У Чорнобилі показали стадо здичавілих корів
У Чорнобильському заповіднику підкреслили, що всі вже знають цікаву історію стада корів, які вже пасуться там декілька років. Але вирішили нагадати основні факти щодо колись домашніх тварин в дикому середовищі.
Вже кілька років поспіль співробітники Заповідника спостерігають за дивним, як на погляд пересічного обивателя, феноменом: стадом здичавілих корів, які прекрасно почувають себе в зоні відчуження в будь-яку пору року,
– йдеться у повідомленні.
ВРХ належить до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи. Корів тримали "самосели" в місті Чорнобиль та селі Луб'янка (в останньому було 7 голів). Коли у 2016 році померли їх господарі, стадо почало жити на волі.
Зараз тварини вгодовані, тобто проблем з кормами для них не існує. Взимку, коли випадає сніг, викопують суху траву копитами.