Из-за того, что волки очень потаенны – наблюдать за ними практически невозможно, но все же иногда везет. Да, Чернобыльский заповедник показал этих хищников своим подписчикам.

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В Чернобыле заметили волков

В ловушки заповедника постоянно попадают разнообразные моменты волчьей жизни и проявления характера сироманцев. Отмечается, что установленные камеры – не помеха и поединкам между членами стаи, потому что нужно соблюдать иерархию.

Вот волк рассматривает необычную для леса вещь: любопытство перевесило страх,

– говорится в сообщении.

Волк в Чернобыле рассматривает фотоловушку / Кадр из фотоловушек проекта Полесье – дикая природа без границ

Что нужно знать о волке?

Внешний вид волка свидетельствует о его мощи и приспособлении к длительному бегу при преследовании своих жертв. Взрослый волк обычно больше овчарки: длина тела с головой и без хвоста достигает 135 – 160 сантиметров, хвост – 40 – 52 сантиметров. Высота в плечах 80 – 95 сантиметров. Вес обычно 45 – 60 килограмм.

Окрас и размеры волков подвергаются сильной индивидуальной и географической изменчивости. Только на территории Евразии насчитывается 10 – 15 подвидов и где-то столько же в Северной Америке.

Самые крупные волки встречаются в крайнем севере ареала, в лесотундровой и тундровой зонах, самые маленькие – на юге. Первые окрашены в очень светлые тона, а зимой практически совсем белеют. В лесной зоне обитают волки наиболее усиленно окрашенных подвидов, тогда как на юге, в пустынях, их сменяют животные тускло-желтого цвета.

Волк в Чернобыле / Кадр из фотоловушек проекта Полесье – дикая природа без границ

Для большинства населения Украины волк не является конфликтным видом. Нападения на людей волков, больных бешенством, имеют место, но они не часты.

Современная конфликтная ситуация в том, что волк имеет чрезмерно высокую численность, является конкурентом для других видов крупных хищных млекопитающих и, прежде всего, риса и удерживает численность основных видов жертв на низком уровне.

В Чернобыльской зоне заметили енотовидную собаку

В Зоне отчуждения проживает множество представителей животного мира. Одним из таких видов является енот уссурийский. Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник заявил, что животное отвезли на территорию Украины в первой половине 20 века.

На днях енотовидная собака достаточно близко подошла к работникам Заповедника и позволила себя сфотографировать. Интересно, что обычно эти существа залегают в зимнюю спячку, но пока с ним этого не произошло.