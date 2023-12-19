В частности, новый проект позволит убрать монополию государственных клиник на регистрацию животных. Детали об инициативе – дальше в материале!

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Зачем в Украине бесплатная идентификация и регистрация животных?

Да, проект должен позволить всем ветеринарам-агентам Единого государственного реестра выдавать ветеринарные паспорта государственного образца. Эта мера имеет целью ликвидировать монополию государственных клиник в регистрации животных.

Благодаря этому исчезнет монополия государственных клиник на регистрацию животных. Проект позволит выдавать ветеринарные паспорта государственного образца,

– говорится в сообщении.

Постановление - инициатива Министерства аграрной политики Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Министерства цифровой трансформации Украины. Она станет началом важных изменений в государственной политике в области обращения с домашними животными.

По новому проекту регистрация животных должна быть бесплатной и для ветеринаров, и для владельцев домашних животных. Создание Реестра производится без привлечения средств государственного бюджета. За все заплатят международные доноры.

В Украине введут бесплатную идентификацию и регистрацию домашних животных / Фото Unsplash

Когда лучше заводить любимца для ребенка?

Домашние любимцы – это настоящие члены семьи. Со всем тем необходимо осознавать важную ответственность, сопровождающую решение взять животное в свой дом. Также важно определить лучшее время для знакомства питомца с ребенком.

Эндокринолог Дина Крылова отметила, что для ребенка есть возраст, в котором лучше всего заводить домашнего любимца. О каких именно годах жизни говорится – узнайте по ссылке!