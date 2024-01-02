Мовиться про дикого кабана. Відповідний допис оприлюднив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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У Чорнобилі помітили кабана

У природі до зустрічі з дикими свинями слід підходити з обережністю, оскільки ці міцні істоти становлять потенційну загрозу. Замість того, щоб захоплюватися звірами, варто уникати контакту. Хоча, можливо, тварина втече від вас перша, але залишається і ймовірність того, що вона скоїть напад.

Дикі свині в Чорнобильському заповіднику живуть, щоденно здобувають їжу, плодяться, частенько б'ються між собою й постійно рухаються,

– йдеться у повідомленні.

Щоправда, є й одинаки, які більш впевнені й спокійні. Здебільшого їх хвилює лише наповненість власного шлунку. Якщо кабан не доїв вдень, то зробить це потемки, адже їм вночі їсти нешкідливо.

У Чорнобилі помітили кабана / Фото з архіву Чорнобильського заповідника

Чому і коли кабан може становити небезпеку?

Є кілька причин, через які дикий кабан (свиноматка) може напасти на людину:

під час шлюбного сезону;

під час полювання;

при самозахисті або захисті дитинчат;

якщо тварина поранена та страждає від болю.

Також одним із небезпечних захворювань для диких свиней є африканська чума. У 2015 році в Україні випадки захворювання диких свиней на цю хворобу були зафіксовані в ряді областей. З метою боротьби з хворобою здійснювався відстріл тварин, причому на Київщині заплановано повний відстріл цих тварин у природі.

У Чорнобильському заповіднику "засвітилися" розумні вовки

Через те, що вовки дуже потайні – спостерігати за ними практично неможливо, але все ж інколи щастить. Так, у фотопастки заповідника постійно потрапляють різноманітні моменти вовчого життя та прояви характеру сіроманців.

Зазначається, що встановлені камери – не завада і двобоям між членами зграї, бо треба дотримуватись ієрархії.

В Чорнобилі показали вивірку

Заповідник показав на фото тварину, яка майже весь свій час проводить на деревах. Вона має характерні рисі китиці не вухах, але це не вона (хоча її також помічали на цій території). Мовиться про вивірку.