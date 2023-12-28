Тур – це тварина, яка спершу була витіснена, а потім зовсім знищена. Але, на Чернігівщині вже не один рік розводять їх, щоб повернути популяцію на територіях України.

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На Чернігівщині розводять турів

Тури втратили своє природне середовище і були витіснені, а надалі повністю знищені. Але завдяки німецьким зоологам їх породу знову вивели на початку минулого століття.

Сіра українська – нащадок степового туру / Фото Beremytske

Нова виведена тварина має назву "тури 2.0". Вони дуже схожі за зовнішніми ознаками та за способом життя зі своїми первісними предками, і успішно займають їх нішу в сучасних екосистемах.

У нашій області сучасних турів можна зустріти у Парк природи "Беремицьке",

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім турів у парку є й інші копитні тварини, такі як тарпаноподібні польські коні, кулани, муфлони та багато інших.

Що треба знати про стародавнього тура?

Тур, первісний дикий бик, або європейський дикий бик – це вимерлий парнокопитний ссавець з роду справжніх бугаїв сімейства круторогих. Один із прабатьків сучасної великої рогатої худоби.

Це один із найбільших в історії наземних ссавців, який спочатку був витіснений із середовища свого проживання, а потім і винищений. Його вага досягала 1 000 кілограмів, довжина – 3-х метрів, а висота в холці – 180 сантиметрів. Ознакою тура були великі вигнуті чашоподібні роги завдовжки 70 сантиметрів. Крім того, він мав гривку.

Турів розводять на Чернігівщині / Фото Beremytske

Зі стародавнім туром пов'язано багато легенд і пам'яток у різних країнах світу. Помітний слід ця тварина залишила й у вітчизняних фольклорі, літературі, топоніміці. Так, наприклад, корінь "тур" в Україні мають назви ряду населених пунктів і водойм. А про могутність биків, описуючи свої мисливські пригоди, згадував, зокрема, князь Володимир Мономах. "Два тури мене на рогах підняли з конем", – писав він.

На турів київські князі любили полювати в чернігівських лісах. Утім, зникнення цих биків, вважають фахівці, стало наслідком не стільки полювання, як знищення ареалу їх проживання – масового вирубування лісів під поселення людей.

Тому незгасний інтерес до цієї вимерлої 300 років тому тварини спонукав натуралістів низки країн Європи спробувати відтворити її шляхом селекції. Адже, гени справжнього тура збереглися в багатьох видах великої рогатої худоби.

На Чернігівщину завезли 165 благородних оленів

Також раніше на Чернігівщину завезли 165 благородних оленів. Оленів поки триматимуть у великих вольєрах, аби вони адаптувалися, а вже потім випустять в дику природу.

До слова, відтепер цей регіон є домом для найбільшої популяції цього виду в Україні. Як тварини потрапили на ці території – далі у матеріалі!