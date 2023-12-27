Сотні тисяч років особливий різновид ховається у Крижаному фіорді недалеко від Ілуліссата в Західній Гренландії. Вчені розповіли, чим особливі ці тюлені.

Читайте також На Львівщині мешкає найбільша в Україні популяція бізонів

Дослідники виявили унікальних кільчастих нерп

Місцеві мисливці нещодавно помітили дивовижний новий вид, який привернув увагу завдяки своїм розмірам і фізичним особливостям. Ідентифіковані як тюлені Кангія, ці арктичні істоти помітно виділяються серед своїх побратимів завдяки значно більшому зросту та унікальному забарвленню та малюнку хутра.

Група дослідників разом із місцевими мисливцями виловлювали представників цього виду сітками, а потім розміщували на їхніх спинах спеціальні датчики, що дало змогу дізнатися про них та їхнє звичне середовище існування трохи більше.

Тюленям встановили на спину супутниковий передавач / Фото Greenland Nature Institute

Результати показали, що ці своєрідні тюлені були генетично ізольовані від своїх арктичних побратимів протягом тривалого періоду часу – понад 100 000 років.

Коли ссавці підіймалися на поверхню, науковці могли фіксувати, де вони перебувають, – це дало змогу їм відстежити їхнє переміщення і визначити ареал проживання,

– заявив один із дослідників.

Також вчені провели аерофотознімання регіону, успішно визначивши, що нинішня популяція тюленів Кангія становить приблизно 3 000 особин. Примітно, що дослідники спостерігали цікавий феномен: ці тюлені, на відміну від своїх арктичних побратимів, які мають величезну популяцію та можуть долати значні відстані через Арктику, демонструють унікальну модель частого переміщення.

Що ще з'ясували вчені?

Завдяки генетичному аналізу крихітних зразків тканин дослідники визначили, що цей конкретний вид полярного тюленя демонструє відмінні генетичні варіації від своїх аналогів. Ці знахідки дають цінну інформацію про еволюційні риси кільчастої нерпи Кангія та сприяють нашому розумінню різноманітного генетичного складу в Арктичному регіоні.

Водночас вчені намагаються розгадати загадку навколо арктичних тюленів Кангія. Попри численні дослідження, походження їхньої тривалої ізоляції від родичів продовжує вислизати від наукової спільноти. Не менш загодковим є те, як ці унікальні істоти набули своїх відмінних біологічних рис.

Колір і візерунок хутра кільчастої нерпи Кангіа і типової арктичної кільчастої нерпи / Фото Greenland Nature Institute

Крім того, автори дослідження не відкидають можливість існування подальших популяцій "особливих тюленів", прихованих у різних арктичних фіордах.

За словами співавтора дослідження, професора кафедри екологічних наук Орхуського університету Руне Дітц, в Арктиці багато інших подібних крижаних фіордів, і науковці досі не знають, які сюрпризи можуть у них ховатися.

Вчені знайшли 5 нових видів ссавців

Команда вчених успішно ідентифікувала 5 видів їжаків із м'якою шерстю, які походять із регіону Південно-Східної Азії. Ці істоти дотепер залишалися невідомими науковій спільноті.

Два з виявлених видів є абсолютно новими для науки, тоді як три інші були підвищені зі статусу підвидів до самостійних видів. Ці "знахідки" належать до так званих їжаків з м'якою шерстю.