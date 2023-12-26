Два з виявлених видів є абсолютно новими для науки, тоді як три інші були підвищені зі статусу підвидів до самостійних видів. Ці "знахідки" належать до так званих їжаків з м'якою шерстю.

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Вчені ідентифікували 5 нових видів м'якошерстих їжаків

Дослідники провели комплексний аналіз ДНК тварин, щоб визначити їх класифікацію в межах окремих видів. Були проведені ретельні спостереження, щоб вивчити поведінку та характеристики цих ссавців.

Дослідження також включало аналіз фізичних зразків і зразків тканин, зібраних під час польових досліджень, й з колекцій історичних музеїв, які були зібрані кілька десятиліть тому.

Вчені знайшли 5 нових видів їжаків, що не мають голок / Фото wikipedia.org

Арло Хінклі, провідний автор дослідження та докторант Маргарити Салас у Смітсонівському національному музеї природної історії та Університеті Севільї, сказав, що дослідження може допомогти урядам та іншим організаціям вирішити, як визначити пріоритети у фінансуванні захисту біорізноманіття.

Людям може бути дивно почути, що там все ще існують невідкриті ссавці. Але є багато чого, чого ми не знаємо – особливо дрібні нічні тварини, яких важко відрізнити одне від одного,

– каже він.

Після цього дослідження було збільшено кількість відомих їжаків з м'якою шерстю. Раніше були відкриті лише 2 види, а тепер – 7.

Що треба знати про цих їжаків?

Їжаки з м'якою шерстю, яких також називають малі гімнури, – це невеликі ссавці родини їжакових, які мають довгу загострену морду та пухнасті, а не колючі "голки". Вчені порівняли їх зовнішність із сумішшю миші та землерийки з коротким хвостом.

Вони активні як вдень, так і вночі, і вважається, що вони їдять комах та інших безхребетних, а також фрукти.

Що треба знати про малих гімнур / Фото з Naturmuseum Senckenberg

Один із нових видів знайшли на півдні В'єтнаму і він отримав назву H. macarong – від в'єтнамського слова, що означає "вампір". Тварина має темне коричневе хутро, сягає 14 сантиметрів у довжину та має незвичайно довгі ікла.

Інший новий вид водиться на півночі Суматри, має довжину 12 сантиметрів, темно-коричневе хутро і чорний хвіст. Його латинська назва H. vorax походить від англійського "voracious", що означає ненажерливий, позначаючи хороший апетит тварини.

Вчені вважають, що нові дані про малих гімнур значно покращать здатність природоохоронців приймати обґрунтовані рішення щодо видів, які потребують негайних зусиль щодо збереження.

Нагадаємо, палеонтологи з Єльського університету успішно ідентифікували раніше невідомого викопного ящера. Експерти вважають, що ця знахідка є предком сучасних геконів.