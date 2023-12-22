Дослідники з'ясували, чому в більшості собак темні очі, якщо в їхніх родичів вовків — жовті. Результати дослідження вас здивують!

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Особливий магнетизм мають собаки з темними очима

Експерти вважають, що причиною широкого поширення собак із темними очима, можливо, є люди. Усі сучасні собаки – це нащадки вовків, які стали найкращими друзями людини. Але, як відомо, серед вовків найпоширеніший колір очей – це жовтий. Тому вчені вирішили з'ясувати, чи могли люди вплинути на колір очей собак.

Команда з Університету Тейко в Японії проаналізувала 22 зображення сірих вовків і 81 зображення домашніх собак, що належать до 35 різних порід. Вчені з'ясували, що райдужка очей у собак була набагато темнішою, ніж у вовків, і також була частіше коричневою, ніж жовтою.

Колір очей собак змінив сприйняття людей / Фото Royal Society Open Science

Далі було взято зображення 12 собак, серед яких були лабрадори-ретривери, угорські вижли та вельш-коргі. Після цього вчені перефарбували собакам колір очей, замінивши їх на темні або жовті.

У межах експерименту вчені відібрали 76 добровольців, яким запропонували оцінити фотографії собак із темними очима. Тварин учасники схарактеризували як більш доброзичливих і менш загрозливих, ніж тих самих собак зі світлими очима.

Ми припускаємо, що темніша райдужка не дає визначити розмір зіниці, і таким чином, створюється ілюзія великої зіниці, що робить собак більше схожими на немовлят,

— говорить автор дослідження доктор Акіцугу Конно.

Він додав, що дослідження показують: люди оцінюють інших людей з великими зіницями, як більш доброзичливих, привабливих і загалом таких, що заслуговують на довіру.

Особливий магнетизм мають собаки з темними очима / Фото Unsplash

Також дослідники зазначають, що темні очі можуть викликати в людей "турботливу" реакцію, що сприяло розвитку цієї риси в одомашнених собак.