Але вихід є: названо три найефективніші способи, які дійсно без надмірних зусиль допоможуть відчистити ваш одяг від шерсті, розповідає 24 Канал.

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3 способи, які допоможуть швидко позбутися шерсті тварин на одязі

Гумова рукавичка та лак для волосся

Це високоефективний метод швидкого видалення шерсті з одягу. Наносячи лак для волосся на руку в гумовій рукавичці та обережно ковзаючи ним по уражених ділянках, усі сліди вовни, ворсинок і волосся можна легко зібрати, що призведе до бездоганно первозданного вигляду.

Згодом рукавичку можна легко очистити водою, щоб використовувати в майбутньому. Ця неоціненна техніка служить життєздатною альтернативою, коли звичайні валики для ворсу або щітки недоступні для видалення небажаних волокон з одягу.

Волога губка

Щоб швидко прибрати шерсть в домашніх умовах, коли терміново потрібно виходити, а на одязі ця неприємність, допоможе змочена у воді чиста губка для посуду. Незалежно від того, чи маєте ви справу з делікатними тканинами, як-от блузки, чи з більш грубими тканинами. Вибирайте м'яку сторону губки для делікатних тканин, тоді як жорстку тканину можна використовувати для більш грубих матеріалів.

Однак, дуже важливо переконатися, що губка нова, щоб уникнути перенесення бруду чи залишків, накопичених під час миття посуду, на ваш одяг.

Як успішно очистити одяг від шерсті тварин / Фото Unsplash

Звичайна вода

За відсутності альтернативних методів, було представлено надійне рішення для видалення вовни з одягу. Просто змочивши руки чистою водою та обережно позбиравши шерсть, можна швидко й ефективно очистити свій одяг.

При цьому важливо уникати надмірного змочування рук, щоб запобігти незручності сушіння одягу після чищення.

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