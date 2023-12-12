Новорічні свята можуть закінчитись справжньою трагедією для кота та його власника, особливо, якщо тварина наїсться ялинкових голок. Втім, це не єдина небезпека для домашнього улюбленця. Про те, як вберегти кота від ялинки, і навпаки, – далі у матеріалі!

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Як вберегти кота від новорічної ялинки?

Краще встановлювати штучну ялинку

Для кота буде безпечніше, якщо ви встановите штучну ялинку, оскільки тварина може наїстися хвої. А це може призвести до отруєння, блювати і непрохідності кишківника.

Прикраси мають бути безпечними

Не використовуйте гострі, скляні та маленькі прикраси, яким коти можуть порізатись чи проковтнути їх. Також декор варто міцно зафіксувати, щоб тварина не змогла його зірвати із ялинки.

Як вберегти ялинку від кота / Фото Unsplash

Дуже важливо, щоб і ялинка стояла надійно. Варто її додатково чимось зафіксувати, оскільки є велика ймовірність, що кіт захоче її "осідлати".

Побризкайте ялинку спреям, що віднаджує котів

Розпиліть на ялинку спрей із цитрусових запахом. Він не подобається котам, тому вони будуть його уникати.

Також можна нанести на дерево кілька крапель лимонної, апельсинової чи грейпфрутової олії.

Не варто гратися з тваринами ялинковими іграшками

У жодному разі не грайте із котами гірляндами, дощиком чи ялинковими іграшками, оскільки це підштовхуватиме їх гратися самостійно без вас.

Ялинка може бути небезпечна і для кота / Фото Unsplash

Крім того, не залишайте свого улюбленця сам на сам із ялинкою, особливо, коли увімкнена гірлянда.