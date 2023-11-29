Не всі види ковбаси підходять для вживання, а молоко взагалі кішка чи кіт може не переносити. Пропонуємо розібратися у цьому питанні докладніше.

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Які продукти не можна давати кішці?

Молоко

Деякі кішки можуть страждати на банальну непереносність лактози.

Сира риба, м'ясо, яйця

Можуть бути небезпечними через можливість зараження сальмонелою або бактеріями E.coli.

Кістки

Сплескані кістки можуть призвести до травм у кишковому тракті.

Какао та шоколад

Ці продукти смертельно небезпечні для котів у великих дозах. Містять теобромін, який для котів може бути отруйним і викликати серцеві проблеми.

Які 10 продуктів не можна давати котам / Фото Unsplash

Цибуля та часник

Вони є токсичними для котів та багатьох тварин. Можуть спричинити анемію, оскільки вони містять речовини, що руйнують червоні кров'яні клітини.

Ковбаса та сосиски

Ці продукти містять велику кількість солі, жиру та консервантів, що може призвести до проблем зі здоров'ям. Велика кількість солі може призвести до отруєння натрієм.

Виноград та родзинки

Навіть якщо кішка їсть ягоди із задоволенням, то вони все одно можуть бути небезпечними для здоров'я тварини.

Горіхи

Вони погано засвоюються в організмі котів та кішок. Деякі горіхи, такі як горіхи макадамії, можуть викликати отруєння у кішок.

10 продуктів, які не можна котам / Фото Unsplash

Алкоголь

Будь-які алкогольні напої можуть викликати серйозне отруєння у котів.

Кава та чай

Містять кофеїн, який для котів може бути небезпечним і викликати серцеві проблеми.

У разі виникнення будь-яких ускладнень настійно рекомендується звернутися за допомогою до ветеринара.

Чому навіть ситі коти крадуть зі столу їжу?

Не всі власники домашніх тварин люблять, коли їхні пухнасті хапають їжу брудними "руками" та кидають на підлогу, та й не вся людська їжа для котів є корисною. Така поведінка зазвичай є несподіванкою для господарів, адже вони забезпечують своїх тварин повноцінним раціоном.