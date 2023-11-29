Не все виды колбасы подходят для употребления, а молоко вообще кошка или кот может не переносить. Предлагаем разобраться в этом вопросе подробнее.

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Какие продукты нельзя давать кошке?

Молоко

Некоторые кошки могут страдать банальной непереносимостью лактозы.

Сырая рыба, мясо, яйца

Могут быть опасными из-за возможности заражения сальмонеллой или бактериями E.coli.

Кости

Всплесканные кости могут привести к травмам в кишечнике.

Какао и шоколад

Эти продукты смертельно опасны для кошек в больших дозах. Содержат теобромин, который для кошек может быть ядовитым и вызывать сердечные проблемы.

Какие 10 продуктов нельзя давать котам / Фото Unsplash

Лук и чеснок

Они токсичны для кошек и многих животных. Могут вызвать анемию, поскольку они содержат вещества, разрушающие красные кровяные клетки.

Колбаса и сосиски

Эти продукты содержат большое количество соли, жира и консервантов, что может привести к проблемам со здоровьем. Большое количество соли может привести к отравлению натрием.

Виноград и изюм

Даже если кошка ест ягоды с удовольствием, то они все равно могут быть опасны для здоровья животного.

Орехи

Они плохо усваиваются в организме кошек и кошек. Некоторые орехи, такие как макадамии, могут вызвать отравление у кошек.

10 продуктов, которые нельзя котам / Фото Unsplash

Алкоголь

Любые алкогольные напитки могут вызвать серьезное отравление у кошек.

Кофе и чай

Содержат кофеин, который для кошек может быть опасен и вызывать сердечные проблемы.

В случае возникновения каких-либо осложнений настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к ветеринару.

Почему даже сытые коты воруют со стола еду?

Не все владельцы домашних животных любят, когда их пушистые хватают пищу грязными "руками" и бросают на пол, да и не вся человеческая пища для кошек полезна. Такое поведение обычно является неожиданностью для хозяев, ведь они снабжают своих животных полноценным рационом.