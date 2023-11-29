Не все виды колбасы подходят для употребления, а молоко вообще кошка или кот может не переносить. Предлагаем разобраться в этом вопросе подробнее.
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Какие продукты нельзя давать кошке?
- Молоко
Некоторые кошки могут страдать банальной непереносимостью лактозы.
- Сырая рыба, мясо, яйца
Могут быть опасными из-за возможности заражения сальмонеллой или бактериями E.coli.
- Кости
Всплесканные кости могут привести к травмам в кишечнике.
- Какао и шоколад
Эти продукты смертельно опасны для кошек в больших дозах. Содержат теобромин, который для кошек может быть ядовитым и вызывать сердечные проблемы.
Какие 10 продуктов нельзя давать котам / Фото Unsplash
- Лук и чеснок
Они токсичны для кошек и многих животных. Могут вызвать анемию, поскольку они содержат вещества, разрушающие красные кровяные клетки.
- Колбаса и сосиски
Эти продукты содержат большое количество соли, жира и консервантов, что может привести к проблемам со здоровьем. Большое количество соли может привести к отравлению натрием.
- Виноград и изюм
Даже если кошка ест ягоды с удовольствием, то они все равно могут быть опасны для здоровья животного.
- Орехи
Они плохо усваиваются в организме кошек и кошек. Некоторые орехи, такие как макадамии, могут вызвать отравление у кошек.
10 продуктов, которые нельзя котам / Фото Unsplash
- Алкоголь
Любые алкогольные напитки могут вызвать серьезное отравление у кошек.
- Кофе и чай
Содержат кофеин, который для кошек может быть опасен и вызывать сердечные проблемы.
В случае возникновения каких-либо осложнений настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к ветеринару.
Почему даже сытые коты воруют со стола еду?
Не все владельцы домашних животных любят, когда их пушистые хватают пищу грязными "руками" и бросают на пол, да и не вся человеческая пища для кошек полезна. Такое поведение обычно является неожиданностью для хозяев, ведь они снабжают своих животных полноценным рационом.
Так что в том, что кошка ворует еду со стола, не много преимуществ, впрочем, такие действия кошачьих имеют объяснения. Чему сытые коты, которых с детства приучили к собственной миске, становятся ворами человеческой пищи – узнайте по ссылке!