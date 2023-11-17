Так, експерти поділилися цінними порадами щодо правильного догляду за котами. Ці чотири звички господарів можуть значно сприяти довголіттю чотирилапих.

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Названо 4 звички господарів, кішки яких доживають до глибокої старості

Ретельний вибір корму

Щоб поліпшити загальне самопочуття літніх кішок, необхідно забезпечити їм правильне харчування. Власники повинні уважно поставитися до вибору їжі для своїх котячих компаньйонів.

Одним з найважливіших аспектів, який слід враховувати, є включення життєво важливих вітамінів, мінералів і корисних жирних кислот у вибраний продукт. Цей раціон може допомогти підтримувати здоровий метаболізм, зміцнити кістки та покращити роботу кишківника.

У пошуках поживного корму для тварин експерти рекомендують звести до мінімуму наявність ароматизаторів, консервантів, барвників, сої та ГМО. Добре, якщо кішка матиме доступ як до вологого, так і до сухого корму.

Ігри з вихованцем

Чимало власників думають, що літні домашні тварини більше не потребують ігор. Але насправді це не так! Щоб підтримувати їх загальний добробут, необхідно залучати котів до фізичних занять. Знайдіть хвилинку, згадайте улюблені іграшки і пограйте з ними.

Якщо котик любить гуляти, то не відмовляйте йому в цій насолоді. Регулярна фізична активність має вирішальне значення для підтримки здоров'я опорно-рухової системи.

Грайтеся з котами якнайбільше / Фото UnSplash

Догляд за зубами

Експерти наголошують на важливості ретельного спостереження за станом котячих зубів. Нехтування станом їхніх зубів може призвести до розвитку зубного нальоту та пародонтозу, що може значно вплинути на загальний стан здоров'я.

Візити до ветеринара

Для того, щоб забезпечити добробут вашого вихованця, важливо не нехтувати регулярними ветеринарними оглядами. Навіть, якщо кота не турбує здоров'я, все одно важливо записатися на прийом до фахівця.

Так, збільшуються шанси на раннє виявлення будь-яких потенційно небезпечних станів або захворювань. Також ветеринар зможе зібрати цінну інформацію з ваших спостережень і визначити, чи потрібні профілактичні процедури для тварини.

Своєчасне звернення до лікаря дозволить виявити на ранній стадії артрит, ниркову недостатність, захворювання зубів.

Що кожен господар кота має робити перед сном?

В утриманні кішки є як позитивні, так і негативні моменти. Один з мінусів – безсонні ночі, які мало кому припадуть до душі. Але ж не виганяти через це улюбленця на вулицю. Річ у тім, що господарі нерідко самі стають мимовільною причиною нічних активностей кота.

Досі не розумієте про що мовиться та до чого тут ви? Розповідаємо, що треба робити щовечора хоча б 15 хвилин, і як це допоможе вам виспатися.