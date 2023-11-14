Річ у тім, що господарі нерідко самі стають мимовільною причиною нічних активностей кота. Досі не розумієте про що мовиться та до чого тут ви? Розповідаємо, що треба робити щовечора хоча б 15 хвилин, і як це допоможе вам виспатися.

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Кожен господар кота має перед сном погратися з пухнастим

У вечірній рутині гігієнічні процедури, підготовка до наступного ранку чи читання книжки, зазвичай займають у людей більшість часу перед сном. Однак для тих, у кого є кіт, повинні мати ще деякі ритуали перед сном.

Так, важливо щовечора приділяти щонайменше 15 хвилин котові. І мовиться не про обійми. З кішкою треба почати грати.

Такий ритуал господаря кота перед сном потрібен для того, щоб пухнастик випустив накопичену за день енергію, вдосталь нарозважався і навіть трошки втомився.

Ця практика позбавить вас нічних розваг, коли улюбленець "ходить" по стелі, ловить монстрів під ліжком, бавиться з хазяйським обличчям і взагалі всіляко радіє життю – чого не скажеш у той момент про вас.

Пограйтеся з котом перед сном і спіть спокійно цілу ніч / Фото UnSplash

Є такі кішки, які в принципі не зацікавлені в іграх

Деякі породи кішок віддають перевагу стрибкам лише до року, а згодом обирають більш спокійний та неквапливий спосіб життя. Однак, схильність до сидячого способу життя часто призводить до збільшення ваги.

Так, до найспокійніших порід кішок належать:

Перська,

Регдол,

Піксі-боб,

Бірманська кішка,

Рагамаффін.

Чому кішки сплять на людях?

У світі власників кішок панує негласне правило: як тільки улюблена кішка заснула на вас, будь-які рухи суворо заборонені. Консультант з поведінки котів пояснив, чому наші вихованці насправді роблять це.

Дослідник зазначає, що насправді така поведінка має кілька складових, зокрема практичну та соціальну. Більше про цю котячу особливість можна дізнатися за посиланням!