Так, фахівець з поведінки кішок Моллі ДеВосс розповіла дала відповідь на це запитання. Виявляється, що і так, і ні!

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Вчені розповіли, чи можуть люди навчитися нявкати

Коти володіють здатністю розрізняти різні висоти та ноти, а також виявляють гостру обізнаність про те, як їхні господарі спілкуються з ними. Котячі можуть навіть розрізняти, коли люди звертаються безпосередньо до них, уважно налаштовуючись на голос та тон.

Коти мають здатність розрізняти звуки нявкання і виття інших кішок. Водночас дослідження вказують на те, що вони не можуть розшифрувати людське "нявкання" як форму спілкування.

Якщо ви справді хочете, щоб улюбленець реагував на ваше "нявкання", є просто спосіб: можна використати класичну зумовленість, щоб навчити тварину виконувати певну дію, спричинену сигналом, наприклад нявканням,

– каже ДеВосс.

Важливо підкреслити, що в цьому випадку нявкання не матиме реального значення. Швидше, це просто звук, який коти згодом асоціюватимуть із певною дією та винагородою. Тож фахівець із поведінки тварин припускає, що котів найефективніше піддаються навчанню, коли за виконане завдання отримують щось смачненьке.

Чи можуть люди навчитися нявкати, як кішки / Фото UnSplash

При цьому ДеВосс зазначає, що вокалізація насправді не є рідною мовою для кішок. Через свій переважно самотній характер коти в основному покладаються на запах і мову тіла, як засіб спілкування.

Дослідники виявили, що котячі мають різноманітний набір звуків для передачі повідомлень своїм родичам. Однак, що інтригує, знайоме "нявкання", яке коти використовують під час взаємодії з людьми, є особливим умінням. Його вони розвинули спеціально для спілкування з нами.

Що робити, коли кішка боїться гостей?

Коти та кішки схильні відчувати страх і занепокоєння, коли незнайомі особини входять у їхні домогосподарства. Очевидно, що перестати запрошувати гостей, може бути не найпрактичнішим рішенням.

Експерти вважають, що краще вжити певних заходів, щоб полегшити цей дистрес і допомогти котам подолати страх перед незнайомцями. Тож пропонуємо 5 порад, які допоможуть розібратися та побороти котячу боязнь гостей.