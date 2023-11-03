Кожен помах та поштовх показує, як пухнастик почувається, як задовольнити його потреби та чого очікувати далі. Тож, якщо чуйно стежити за своїм улюбленцем, можна визначити проблеми на ранній стадії.

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Навіщо коти стукають хвостом?

За мовою котячого тіла дивитися захопливо, але її складно зрозуміти. Щоб точно "прочитати" кота, експерти рекомендують враховувати його хвіст і загальне положення тіла, а також активність і навколишнє середовище в той час.

Щоб отримати повне уявлення про те, що відчуває пухнастик, ви завжди повинні дивитися на мову тіла й навколишнє оточення. Ось деякі типові емоції, які ваша кішка може передавати своїм хвостом:

Прямий хвіст

Хвіст кота часто підіймається вгору, коли він гуляє в середовищі, де почувається впевнено. Коли вони підходять до інших котів, з якими мають дружні стосунки, це також є ознакою довіри та бажання спілкуватися.

Виляючий хвіст

Собаки виляють хвостом, щоб показати, що вони щасливі, але не коти. Насправді виляння котячого хвоста зазвичай означає прямо протилежне. Якщо дві кішки виляють хвостами одна перед одною, а їхні спини вигнуті й опущені голови, вони, можливо, збираються вступити в сутичку.

Однак постійне виляння хвостом також може означати, що ваша кішка відчуває біль.

Тремтіння або здригання хвоста

Ваш кіт схвильований, мітить свою територію, або відчуває стрес, тривогу чи невпевненість, якщо його хвіст тремтить або здригається.

Хвіст прямий і жорсткий

Коли ваш кіт присідає і готовий кинутися, його хвіст витягується прямо і твердо, тому його можна використовувати як інструмент для балансування під час швидких поворотів або стрибків.

Помахи або різкі змахи хвостом

Помах хвостом або різкі змахи з боку в бік вказують на хвилювання, задуми, початок роздратування або на те, що ваша кішка відчуває біль.

Це також може означати, що чотирилапий зосереджений, наприклад, коли спостерігає за птахом за вікном.

Кіт спостерігає за життям надворі / Фото UnSplash

Підібраний хвіст

Підібганий хвіст може бути ознакою страху або болю.

Обмотка хвостом

Коли ваш кіт обвиває вас хвостом або волочить ним над вами, це ніжний, довірливий жест, схожий на те, як люди тримаються за руки або обіймають когось.

Роздутий хвіст

Якщо шерсть на хвості вашої кішки роздувається, а її тіло вигинається, це означає, що вона чимось дуже налякана й потребує більше уваги та спокою.

Хвіст знаком питання

Коли кінчик хвоста кота утворює форму знака питання, це означає, що він щасливий або в грайливому настрої. Це також спосіб, яким коти-друзі зазвичай вітають один одного.

Постукування хвостом

Коли ваш кіт розслаблений і стукає кінчиком хвоста, це означає, що він трохи роздратований або щось обмірковує. Наприклад: "Я намагаюся заснути, і цей звук мене турбує", або "У мене бурчить животик" тощо.

Опущений хвіст

Чим нижче хвіст, тим обережніше чи невпевненіше почувається ваша кішка.

Як розуміти кота за "мовою хвоста" / Фото UnSplash

Як колір пухнастика допомагає людині по життю й навпаки?

У давні часи панувала думка, що проста присутність котячого компаньйона мала силу кардинально змінити хід життя його власника. Загадково те, що цей вплив суттєво різниться залежно від забарвлення вихованця.

На думку езотериків, на енергію тварини впливає саме колір її шерсті. У зв'язку з цим вважається, що коти мають здатність впливати на енергетику в будинках, служачи талісманами або ж навпаки. Тож, коти якого забарвлення приносять найбільше вдачі – дізнайтеся далі!