Найчастіше кішок приваблює запах або тепло від ноутбука, але існують й інші причини. Які саме – читайте далі!

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Причини, з яких кішки люблять сидіти чи спати на ноутбуці

Сповіщення про власні бажання

Всупереч поширеній думці, прохання домашньої тварини про увагу не обов'язково пов'язане з їжею. Хоча це правда, що коти рідко відмовляються від їжі. Така поведінка криється набагато глибше, ніж може здатися, на перший погляд.

Тому кішка, яка часто забирається на руки, лягає на клавіатуру і загалом всіляко перешкоджає роботі, найімовірніше, просто прагне уваги та ласки. Ретельно поміркуйте про те, коли ви востаннє гладили свого улюбленця. Цілком імовірно, що це відбувалося досить давно.

Тепло від ноутбука

У деяких випадках котячі товариші демонструють таку особливу поведінку, щоб привернути увагу людей. Однак, на думку фахівців, за їхньою схильністю сидіти або дрімати на клавіатурі ноутбука існує основне біологічне обґрунтування.

Кішки почуваються найкомфортніше, коли їм не потрібно використовувати власну енергію, щоб зігрітися чи охолонути. Ідеальна для них температура – ​​30 – 38°C. Тому тепла клавіатура саме ноутбука, ідеально підходить як їхнє спальне місце.

Запах власника

Вчені виявили ще одну цікаву причину, чому коти мають схильність поніжитися на ноутбуці: запах, який залишають їхні господарі. Коти відомі своїми чудовими нюховими здібностями, а їх нюх відіграє вирішальну роль у повсякденному житті. Хоч зір пристосований для нічного полювання, в інші періоди переважає нюх.

Хоча цілком можливо, що ваша кішка сидить на клавіатурі від комп'ютера, просто насолоджуючись цим запахом. Бо ніякого тепла не виділяється від клавіатури, яка під'єднана до комп'ютера. Або, кішка хоче залишити свій власний запах та витіснити ваш. Роблячи це вона фактично каже, що ви належите їй.

Чому коти люблять лежати на клавіатурі комп'ютера / Фото Unsplash

Як відучити кішку лежати на ноутбуці?

Найкращий спосіб переконати вашу кішку триматися трохи далі від клавіатури – винагороджувати її щоразу, коли вона влаштовується в іншому місці. Створення привабливої альтернативної зони для сну, такої як затишне котяче ліжко з підігрівом або окремий куток, прикрашений м'якими подушками біля вікна, може виявитися ефективним у перенаправленні їхньої уваги.

Частуйте її ласощами на тій території і частіше відвідуйте нове спальне місце. Тоді згодом вона врешті-решт втратить інтерес до вашої нудної клавіатури.