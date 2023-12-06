Є два продукти, які вважаються котячими, але насправді зовсім для них не призначені. Які продукти не можна давати кішкам – дізнайтеся далі!

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2 "котячі" продукти, які не можна кішкам

Риба

Риба – це один з найпопулярніших і улюбленіших продуктів кішок, які часто з'являються в мультиках і рекламах. Але насправді риба не така хороша для кішок, як здається.

Вона може містити різні шкідливі речовини, такі як ртуть, важкі метали, паразити та кістки, які можуть завдати шкоди здоров'ю кішки. Риба також може викликати алергію, отруєння, запалення сечового міхура, ниркову недостатність або гіпертиреоз у кішки.

Риба для котів не така вже й корисна / Фото Unsplash

Щоб уникнути цих проблем, краще не давати кішці сиру або смажену рибу, а якщо даєте, то тільки варену і без кісток, і не частіше, ніж раз на тиждень.

Молоко

Молоко – це ще один продукт, який вважається котячим, але насправді не підходить для кішок. Воно може містити лактозу, яку багато кішок не перетравлюють, оскільки у них відсутній фермент лактаза.

Також молоко може містити гормони, антибіотики або пестициди, які можуть негативно впливати на здоров'я кішки:

розлад шлунка,

діарею,

здуття,

алергію.

Щоб уникнути цих проблем, краще не давати кішці коров'яче або козяче молоко, а якщо даєте, то тільки невелику кількість і не частіше, ніж раз на місяць.

Чи можна котам молоко / Фото Unsplash

Щоб забезпечити кішці правильне і збалансоване харчування, краще давати їй спеціальний корм, який підходить для віку, породи та індивідуальних особливостей.

Зауважимо, котам не можна давати багато харчових продуктів, незалежно від того, як сильно ви хочете порадувати вихованця, наприклад, не всі види ковбаси підходять для вживання. Пропонуємо розібратися у цьому питанні докладніше – ось 10 продуктів, які не варто давати котикам!