Деякі займають іншу нішу в їхньому серці. Розглянемо три основні ролі, якими наділяє тварина своїх співмешканців.

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Як зрозуміти, хто ви для свого кота?

Господар

Просте прийняття титулу "власник" може не гарантувати визнання з боку кота. Попри те, що за ним старанно доглядають, годують і плекають, кіт не обов'язково називає "господарем" кожного члена сім'ї. Це викликає запитання: що саме має значення в очах наших котячих друзів?

Цю роль пухнастик віддасть людині, яка спілкується з ним на рівних, грає і не забуває приголубити. У підсумку кішка почне їй довіряти, поважати, почуватиметься поруч із такою персоною в безпеці та комфорті. Але і це ще не все!

Як зрозуміти, що кішка сприймає вас господарем / Фото Unsplash

Для того, щоб кішка по-справжньому зв'язалася зі своїм господарем, вирішальними є емоційний зв'язок і психологічна сумісність темпераментів. Як тільки цей зв'язок буде встановлено, кішка буде проявляти поведінку, наприклад, сидіти на колінах власника під час неквапливих занять, таких як читання або перегляд телевізора.

Крім того, кіт може воліти стежити за власником по всьому житловому простору, приділяючи свій час і увагу людині. Кішка може зустрічати після роботи, чекати, наприклад, з душу, тертися об ноги, муркотіти. Разом засинати й прокидатися.

Друг

Тут атмосфера схожа на людські стосунки. Почуття поваги та емпатії до друзів відчутне, без надмірної уваги. Котячі мешканці демонструють свою прихильність і ніжність, але утримуються, наприклад, від відданого і пильного характеру собаки. Кожен насолоджується особистим простором, займається своїми справами та плекає власні хобі. Однак, випадкові моменти дозвілля дозволяють спільно розслабитися та порозважатися.

Як зрозуміти, що ти просто друг для кота / Фото Unsplash

Дружні стосунки між вусатим-смугастим і людиною можна схарактеризувати як довірчі, спокійні, ненав'язливі. Попри прояв ніжних жестів, таких як муркотання або тертя хвостом і обличчям об ноги, істота утримується від перетину межі.

Раб

Іноді, наперекір цілеспрямованим зусиллям піклуватися про свого котячого компаньйона, кішка не визнає їх своїм власником або другом. Це явище не можна пояснити лише незалежною природою істоти. Часом коту стає важко налагодити тісний зв'язок зі своєю людиною, особливо, якщо остання не є початковим опікуном, а сам чотирилапий досить дорослий.

Як зрозуміти, що ви для кота раб / Фото Unsplash

Може бути й інакше – інші члени сім'ї встигли забрати собі кращі ролі, а вам нічого й не залишилося, як бути для пухнастиків вірною прислугою і не більше. Попри спроби задовольнити потреби свого вихованця, він може виявляти непохитну холодність і відчуженість до свого доглядача.

Однак, важливо не втрачати надії. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб налагодити зв'язок, оскільки сила любові та турботи здатна розморозити навіть найхолодніші серця.

Чому кішки вважають за краще вибирати лише одного власника?

Котячі демонструють чітку модель поведінки, коли формують глибокий зв'язок лише з одним власником. Більшість може припустити, що це любовні почуття, але ні причини такої поведінки пухнастих зовсім інші. Зоопсихологи поділилися деталями. Тож, як кішка обирає собі господаря і чому він лише один – розповідаємо у матеріалі!