Більшість може припустити, що це любовні почуття, але ні причини такої поведінки пухнастих зовсім інші. Зоопсихологи поділилися деталями.

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Чому коти вибирають лише одного власника?

У нещодавньому аналізі експерти пролили світло на особливість погляду котів на світ. Було помічено, що котячі, як правило, мають єдину рольову модель у своїй сім'ї. Кішкам подобається жити в такому світі, де все зрозуміло та просто.

Отже, особи, "призначені" обслужним персоналом, не мають права обіймати найвищі посади в родині. Тому, якщо міняєте лоток, вичісуєте шерсть та насипаєте їсти лише ви, то на іншу позицію вже не зможете претендувати.

Водночас якщо вас призначили господарем, то ви це гарантовано помітите. Так, вночі котячий компаньйон буде постійно приходити до вас, тісно притуляючись. Він самостійно підходитиме до вас і належним чином відгукуватиметься на ваші заклики.

Такі міцні стосунки з твариною завжди варто цінувати. Адже, на жаль, цей унікальний зв'язок залишається невловним для багатьох людей.

Чому кішки вважають за краще вибирати лише одного власника / Фото UnSplash

Як кішка обирає собі господаря?

У котів є характер і свої особисті симпатії. Вони обирають собі людину, яка якимось чином буде на них схожою. Можливо, тембром голосу або імпульсивністю. Такому господареві надасть перевагу дуже активний кіт. А ось тиха і спокійна тварина обере як господаря врівноважену людину, з якою їй буде комфортно.

При цьому вихованець може любити інших членів родини, але як господаря сприймати лише одну людину.

Чому підвіконня таке привабливе для котів?

У більшості випадків навряд знайдеться кішка, яка стане ігнорувати вікно. З дитинства котячі інстинктивно починають досліджувати цей простір і вважати його своїм. Причому багато тварин проводять на вікні більшу частину життя. Чому саме це місце настільки приваблює котів, розповідаємо за посиланням.