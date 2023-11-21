У більшості випадків навряд знайдеться кішка, яка стане ігнорувати вікно. З дитинства котячі інстинктивно починають досліджувати цей простір і вважати його своїм. Причому багато тварин проводять на вікні більшу частину життя. Чому саме це місце настільки приваблює котів, розповідаємо далі.

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Чому у кішок підвіконня – улюблене місце?

На думку експертів, допитливість кішок обумовлює їх бажання бути в курсі зовнішніх подій. Для задоволення цієї цікавості найкращим рішенням вважається вікно.

З одного боку, домашня тварина визнає впевненість у тому, що її тил добре захищений, що забезпечує швидку втечу в безпечне місце в разі потреби. З іншого боку, у кішки з'являється чудова можливість стежити за тим, що роблять навколишні.

До того ж взимку, коли працюють батареї, на підвіконні можна сховатися від холоду і погрітися.

Вікна слід мати зачиненими

Власникам домашніх тварин, які проживають у багатоквартирних будинках, рекомендують бути обережними, залишаючи вікна відкритими, оскільки це може становити значну загрозу для їхніх пухнастих. Інстинктивна мисливська природа кішок підвищує ризик того, що вони вистрибнуть з вікна, помітивши птаха, що пролітає повз.

Коти можуть провести біля вікна чималу кількість свого життя / Фото UnSplash

У світлі помилкової думки про те, що коти мають вроджену здатність завжди приземлятися на ноги неушкодженими, експерти наголошують на важливості вжиття запобіжних заходів, щоб захистити котячих від серйозних травм у результаті падінь.

Хоча коти можуть мати надзвичайну спритність, важливо визнати, що навіть зі значної висоти вони можуть отримати серйозну травму, що потребує тривалого лікування. Тому власникам домашніх тварин радимо завчасно закривати вікна захисними сітками, а не покладатися на те, що коти мають невичерпний запас із "9 життів".

Що кожен господар кота має робити перед сном?

В утриманні кішки є як позитивні, так і негативні моменти. Один з мінусів – безсонні ночі, які мало кому припадуть до душі. Але ж не виганяти через це улюбленця на вулицю. Річ у тім, що господарі нерідко самі стають мимовільною причиною нічних активностей кота.

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