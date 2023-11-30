Тож варто розібратися чому вона так "нахабніє". При цьому ветеринари переконують, що існують надійні та перевірені способи змусити тварин раз і назавжди припинити так робити.

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Чому кішки ходять по столах?

Кішки розгулюють по столах та інших доступних їм поверхнях з метою все контролювати – спостерігати за своєю територією. Вони інстинктивно шукають височину, це дає їм перевагу під час полювання, адже кішки – хижаки.

А ще стільниці приваблюють тварин своїм теплом, якщо на них потрапляють промені сонця. Ну і, звичайно, залишаються джерелом принадних запахів і смачної їжі. Так що, визначившись із тим, чому вашій кішці подобається розгулювати по столах, ви знайдете і способи відучити її від цієї звички.

Що робити?

Забирайте зайве

Коти рідше досліджують столи, якщо на них немає нічого цікавого. Дослідники припускають, що прибирання зі столів їжі та інших предметів, які приваблюють котів, може ефективно перешкодити їм ходити на них.

Також встановлення піднесеної та легкодоступної поверхні для котячих, наприклад, спеціального "котячого дерева" або подібного варіанту, виявляється дуже корисним. Це положення дозволяє котам активно досліджувати та контролювати свою територію, зокрема кухню або поблизу неї.

Що робити, коли кішка ходить по столах / Фото Unsplash

Крім того, в домогосподарствах, обладнаних сходами, які дозволяють домашнім тваринам спостерігати за навколишнім середовищем, помітно зменшується ймовірність того, що тварини вилізуть на столи.

Змініть місце зберігання ласощів

Щоб позбутися від безперервного нявкання кішки в пошуках їжі або її спроб з'їсти людську їжу, експерти рекомендують декілька простих дій. Зокрема, збільшити частоту її годування або запропонувати доступну та привабливу, але безпечну їжу на підлозі.

Крім того, рекомендується не зберігати котячих ласощів на полицях над столами, оскільки це може змусити котячих інстинктивно тяжіти до привабливого аромату.

Використовуйте просту виховну техніку

Щоб удосконалити техніку дресуванням кішок, з'явився новий метод із використанням клікерів. Ці спеціальні пристрої видають чіткий звук, який сигналізує коту, що він поводиться правильно, і буде винагороджений.

Процес простий і дозволяє уникнути будь-яких суворих дисциплінарних заходів. Замість цього кішка обережно перенаправляється з небажаних місць, таких як стіл, і спрямовується до призначеного для неї місця в будинку. Коли кіт успішно досягає цієї зони, використовується клікер, а потім частування як позитивне підкріплення. З повторними тренуваннями клікер стає синонімом винагороди для котячого супутника.

Як відучити кішку лазити по столах / Фото Unsplash

Чому навіть ситі коти крадуть зі столу їжу?

Не всі власники домашніх тварин люблять, коли їхні пухнасті хапають їжу брудними "руками" та кидають на підлогу, та й не вся людська їжа для котів є корисною. Така поведінка зазвичай є несподіванкою для господарів, адже вони забезпечують своїх тварин повноцінним раціоном.