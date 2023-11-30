Так что стоит разобраться, почему она так "наглеет". При этом ветеринары убеждают, что существуют надежные и проверенные способы заставить животных раз и навсегда прекратить это делать.

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Почему кошки ходят по столам?

Кошки разгуливают по столам и другим доступным им поверхностям с целью все контролировать – наблюдать за своей территорией. Они инстинктивно ищут возвышенность, это дает им преимущество во время охоты, ведь кошки – хищники.

А еще столешницы привлекают животных своим теплом, если на них попадают лучи солнца. Ну и, конечно, остаются источником заманчивых запахов и вкусной еды. Так что, определившись с тем, почему вашей кошке нравится разгуливать по столам, вы найдете и способы отучить ее от этой привычки.

Что делать?

Убирайте лишнее

Кошки реже исследуют столы, если на них нет ничего интересного. Исследователи предполагают, что уборка со столов пищи и других привлекающих кошек предметов может эффективно помешать им ходить на них.

Также установка приподнятой и легкодоступной поверхности для кошачьих, например, специального "кошачьего дерева" или подобного варианта, оказывается очень полезной. Это положение позволяет котам активно исследовать и контролировать свою территорию, в частности кухню или вблизи нее.

Что делать, когда кошка ходит по столам / Фото Unsplash

Кроме того, в домохозяйствах, оборудованных лестницами, позволяющими домашним животным наблюдать за окружающей средой, заметно уменьшается вероятность того, что животные вылезут на столы.

Смените место хранения лакомства

Чтобы избавиться от непрерывного мяуканья кошки в поисках пищи или ее попыток съесть человеческую пищу, эксперты рекомендуют несколько простых действий. В частности, увеличить частоту ее кормления или предложить доступную и привлекательную, но безопасную еду на полу.

Кроме того, рекомендуется не хранить кошачьих лакомств на полках над столами, поскольку это может заставить кошачьих инстинктивно тяготить к привлекательному аромату.

Используйте простую воспитательную технику

Чтобы усовершенствовать технику дрессировкой кошек, появился новый метод с использованием кликеров. Эти специальные устройства издают четкий звук, который сигнализирует коту, что он ведет себя правильно, и будет вознагражден.

Процесс прост и позволяет избежать любых строгих дисциплинарных мер. Вместо этого кошка осторожно перенаправляется с нежелательных мест, таких как стол, и устремляется к предназначенному для нее месту в доме. Когда кот успешно достигает этой зоны, используется кликер, а затем угощение как положительное подкрепление. С повторными тренировками кликер становится синонимом вознаграждения для кошачьего спутника.

Как отучить кошку лазить по столам / Фото Unsplash

Почему даже сытые коты воруют со стола еду?

Не все владельцы домашних животных любят, когда их пушистые хватают пищу грязными "руками" и бросают на пол, да и не вся человеческая пища для кошек полезна. Такое поведение обычно является неожиданностью для хозяев, ведь они снабжают своих животных полноценным рационом.