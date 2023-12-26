Тож відтепер регіон є домом для найбільшої популяції благородного оленя в Україні. Як тварини потрапили на ці території – далі у матеріалі!

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165 благородних оленів завезли до "Єгеря"

Групу величних оленів перевезли з оленячої ферми в Сумській області до мисливсько-рибальського підприємства "Єгер" в Івангороді.

Примітно, що власники "Єгеря" мають досвід успішної реінтродукції плямистих оленів у їх природне середовище існування. Тепер вони вирішили випустити й благородних створінь у дику природу.

На Чернігівщину завезли 165 благородних оленів / Фото Час Чернігівський

За словами засновника підприємства "Єгер" Андрія Реви, благородний олень більший, він масивніший за плямистого на 30%, у нього більші роги й він витриваліший.

Оленів поки триматимуть у великих вольєрах, аби вони адаптувалися, а вже потім випустять в дику природу,

– сказав він.

Очікується, що за п'ять років їх кількість збільшиться до 500 тварин, адже Полісся – це природний ареал оленів.

Як оленів випускали: дивіться відео

Благородних оленів обирали з найкращою генетикою від новозеландської лінії. Утримують тварин коштом мисливського господарства.

Загалом у "Єгері" є всі притаманні для Чернігівщини види тварин і їхня кількість постійно зростає.

На Львівщині живе найбільша популяція бізонів

На теренах Бродівського лісфонду "Карпатського лісового офісу" на Львівщині зафіксували найбільшу в Україні популяцію бізонів. Мовиться про стадо у 114 особин.

12 особин диких бізонів завезли на Львівщину ще в 1980-х роках із Литви. У 2007 році задля збереження єдиної в Україні популяції зубрів біловезької лінії в угіддя підприємства завезли ще 12 особин зубрів кавказької лінії.

Умови поселення зубрів, зважаючи на кормову базу та захисні властивості мисливських угідь, близькі до їхнього ареалу. Більшість тварин належать до біловезького підвиду.