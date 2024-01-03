Котика вже готували до від'їзду в Париж, де на нього чекали нові господарі. Але, на жаль, через сильний стрес від ракетних обстрілів його серце не витримало. Про це повідомили в організації ЗооПатруль.

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Жовтень не пережив російську атаку

У жовтні 2022 року тварину знайшли біля траси з перебитими задніми лапами. Працівники ЗооПатруль надали котику необхідну допомогу, вилікували його та готували до подорожі в Париж до нової родини. Однак, кіт не зміг пережити обстріли.

На превеликий жаль, у нашому притулку не всі пережили сьогоднішню атаку від ворога. У Жовтня не витримало серце,

— розповіли у притулку.

Кіт Жовтень готувався переїжджати до Парижа / Фото з інстаграму ЗооПатруль

Через обстріли зникло світло, тоді собаки почали тремтіти, а Жовтень просто закляк на місці.

Кіт Жовтень / Фото з інстаграму ЗооПатруль

За словами працівників притулку, Жовтень – це їх локальна легенда. Він тримав котобудинок, був суворим зовні, але лагідним в душі.

В організації підкреслили, що їм дуже не вистачатиме цього великого "поганого хлопця".

Кіт Жовтень не пережив російської атаки на Київ / Фото з інстаграму ЗооПатруль

Левиця Юна отримала контузію через вибухи

Через масовану ракетну атаку вранці 2 січня постраждала і левиця Юна у Центрі порятунку диких тварин. Вона зазнала контузії, оскільки уламки ворожої ракети впали за 300 метрів від її вольєра.

Так, від ударної хвилі вона отримала серйозну контузію та повністю втратила координацію, У центрі заявили, що Юна вже отримує необхідний курс лікування, і співробітники закладу покладають надію на її одужання.