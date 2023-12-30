У місті Сміла Черкаської області з-під завалів дістали собаку. З нею усе добре, хоч вона пробула там добу.

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Наслідки масованої атаки 29 грудня почали ліквідовувати у всіх містах, які опинились під ударом. Зокрема, у Смілі теж почали розбирати завали. Звідти дістали живого та неушкодженого песика. Щоправда, він виглядає переляканим, але найголовніше – з ним все добре.

Люди настільки зворушені тим, що вдалося врятувати тваринку, що жінка, яка допомагала це зробити, починає плакати. Собаку передали господарю.

У Смілі врятували собаку: дивіться відео

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