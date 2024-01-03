Котика уже готовили к отъезду в Париж, где его ждали новые хозяева. Но, к сожалению, из-за сильного стресса от ракетных обстрелов его сердце не выдержало. Об этом сообщили в организации ЗооПатруля.

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Жовтень не пережил российскую атаку

В октябре 2022 года животное обнаружили у трассы с перебитыми задними лапами. Работники ЗооПатруль оказали котику необходимую помощь, вылечили его и готовили к поездке в Париж в новую семью. Однако кот не смог пережить обстрелы.

К величайшему сожалению, в нашем убежище не все пережили сегодняшнюю атаку от врага. У Жовтня не выдержало сердце,

– рассказали в приюте.

Кот Жовтень готовился переезжать в Париж / Фото из инстаграмм ЗооПатруль

Из-за обстрелов исчез свет, тогда собаки начали дрожать, а Жовтень просто застыл на месте.

Кот Жовтень / Фото из инстаграмм ЗооПатруль

По словам работников приюта, Жовтень – это их местная легенда. Он держал котодом, был суровым снаружи, но кротким в душе.

В организации подчеркнули, что им очень не хватит этого большого "плохого парня".

Кот Жовтень не пережил российскую атаку на Киев / Фото из инстаграмм ЗооПатруль

Львица Юна получила контузию из-за взрывов

Из-за массированной ракетной атаки утром 2 января пострадала и львица Юна в Центре спасения диких животных. Она претерпела контузию, поскольку обломки вражеской ракеты упали в 300 метрах от ее вольера.

Так, от ударной волны она получила серьезную контузию и полностью утратила координацию. В центре заявили, что Юна уже получает необходимый курс лечения, и сотрудники заведения надеются на ее выздоровление.