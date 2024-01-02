Обломки вражеской ракеты упали в 300 метрах от ее вольера. В каком состоянии сейчас животное рассказали в Центре спасения.

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Львица Юна получила контузию

Глава Центра спасения диких животных Наталья Попова рассказала, что пострадала 2-летняя африканская львица по имени Юна.

Одна из сбитых российских ракет упала примерно в 300 метрах от вольера Юны, и от ударной волны она получила серьезную контузию и полностью утратила координацию,

– говорят в Центре.

Другие животные напуганы, но таких последствий, как у Юны, не имеют. В момент ракетных обстрелов они находились в здании, и только львица была на улице.

В центре добавили, что Юна уже получает необходимый курс лечения, и сотрудники заведения надеются на ее выздоровление.

Отметим, Юная – двухлетняя львица, которую спасли из частной собственности, где она жила в небольшом вольере с другим львом. Сосед по вольеру обижал львицу и забирал ее еду. Поэтому Юна практически не выходила из своего тайника, находилась в постоянном стрессе и сильно недоедала.

Полицейский спас котика во время атаки на Киев

Работники полиции Киева с самого утра 2 января оперативно оказывают помощь всем нуждающимся. Среди них и животные. Так, полицейский заметил кота, который своим взглядом просил о спасении.

Еще вечером вместе с хозяевами пушистик спокойно укладывался ко сну в своем доме, а к утру проснулся от звуков ракет и оказался на улице из-за разрушения собственного дома.

Главное об атаке 2 января: