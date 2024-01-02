Взрывы раздавались более двух часов в разных районах Киева. Есть немало пострадавших, в том числе и животные.

Важно Массированный обстрел Киева, взрывы во многих регионах: хронология 678 дня войны

Полицейский спас котика

Работники полиции Киева с самого утра оперативно оказывают помощь всем нуждающимся. Среди усталой, полной отчаяния и ненависти толпы, полицейский заметил кота, который своим взглядом просил о спасении.

Помогаем и спасаем каждого, кто пострадал от масштабной и ужасающей ракетной атаки России,

– написали в ведомстве.

Полицейский спас котика / Фото Национальная полиция Украины

Еще вечером вместе с хозяевами пушистик спокойно укладывался ко сну в своем доме, а к утру проснулся от звуков ракет и оказался на улице из-за разрушения собственного дома.

Киевляне радуются спасению своих любимцев

ГСЧС, полиция и волонтеры прилагают максимум усилий, чтобы спасти каждого человека и его маленьких друзей. В свою очередь, украинцы, когда получают своих домашних любимцев, радуются искренне и безусловно как дети. Один из таких моментов попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как чрезвычайники вернули женщине ее попугаев в клетке. У киевлянки были настоящие слезы счастья. Впрочем, пока еще не нашли ее котика по кличке Максик.

Россия массированно обстреляла Киев и Харьков ракетами: коротко

Утром 2 января российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву, запустив ракеты разного типа, в том числе и "Кинжалы". В столице в результате вражеской атаки пострадали не менее 27 человек и уже погибла 86-летняя женщина.

В КМВА отметили, что, по предварительным данным, враг выпустил по украинской столице свыше 70 ракет. Воздушная тревога суммарно там продолжалась почти 6 часов, и началась с атаки "Шахедов".

На военное преступление России уже успел отреагировать и Владимир Зеленский. Он осудил эту атаку со стороны русской армии. Глава государства также отметил, что в настоящее время на местах работают все соответствующие службы.

Массированные оккупанты также обстреляли и город Харьков. Там в результате вражеской атаки известно о 45 пострадавших и одну погибшую 91-летнюю женщину.

В Смеле из-под завалов вытащили живую собаку

Ранее, 29 декабря, оккупанты также совершили массированную атаку по Украине. Они попали в жилой сектор в городе Смела Черкасской области. Там из-под завалов удалось достать собаку. С ним все хорошо, хоть он пробыл там сутки.