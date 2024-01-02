Вибухи лунали понад дві години у різних районах Києва. Є чимало постраждалих, серед них і тваринки.

Важливо Масований обстріл Києва, вибухи в багатьох регіонах: хронологія 678 дня війни

Поліцейський врятував котика

Працівники поліції Києва з самого ранку оперативно надають допомогу всім, хто її потребує. Серед стомленого, сповненого розпачу та ненависті натовпу, поліцейський помітив кота, який своїм поглядом прохав про порятунок.

Допомагаємо і рятуємо кожного, хто постраждав від масштабної й жахливої ракетної атаки Росії,

– написали у відомстві.

Поліцейський врятував котика / Фото Національна поліція України

Ще ввечері разом з господарями пухнастик спокійно вкладався до сну в своїй домівці, а на ранок прокинувся від звуків ракет та опинився надворі через руйнування власного будинку.

Кияни радіють порятунку своїх улюбленців

ДСНС, поліція та волонтери докладають максимум зусиль, щоб врятувати кожну людину та її маленьких друзів. Своєю чергою українці, коли отримують своїх домашніх улюбленців, радіють щиро та безумовно як діти. Один із таких моментів потрапив на відео.

На опублікованих кадрах видно, як надзвичайники повернули жінці її папуг у клітці. У киянки були справжні сльози щастя. Втім, наразі ще не знайшли її котика на прізвисько Максік.

Росія масовано обстріляла Київ і Харків ракетами: коротко

Вранці 2 січня російська армія здійснила черговий масований ракетний удар по Києву, запустивши ракети різного типу, в тому числі й "Кинджали". У столиці внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 27 осіб і вже загинула 86-річна жінка.

У КМВА наголосили, що, за попередніми даними, ворог випустив по українській столиці понад 70 ракет. Повітряна тривога сумарно там тривала майже 6 годин, і почалася з атаки "Шахедів".

На воєнний злочин Росії вже встиг відреагувати і Володимир Зеленський. Він засудив цю атаку з боку російської армії. Глава держави також зазначив, що наразі на місцях працюють всі відповідні служби.

Масовано окупанти також обстріляли й місто Харків. Там внаслідок ворожої атаки відомо про 45 постраждалих і одну загиблу 91-річну жінку.

У Смілі з-під завалів витягли живого собаку

Раніше, 29 грудня, окупанти також здійснили масовану атаку по Україні. Вони поцілили у житловий сектор у місті Сміла, що на Черкащині. Там з-під завалів вдалося дістати собаку. З ним усе добре, хоч він пробув там добу.