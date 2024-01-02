Уламки ворожої ракети впали за 300 метрів від її вольєра. У якому стані зараз тварина, розповіли у Центрі порятунку.

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Левиця Юна отримала контузію

Голова Центру порятунку диких тварин Наталія Попова розповіла, що постраждала 2-річна африканська левиця, на ім'я Юна.

Одна зі збитих російських ракет впала приблизно за 300 метрів від вольєра Юни, і від ударної хвилі вона отримала серйозну контузію та повністю втратила координацію,

– кажуть у Центрі.

Інші тварини перелякані, але таких наслідків, як у Юни, не мають. В момент ракетного обстрілу вони перебували у будівлі, і лише левиця була надворі.

У центрі додали, що Юна вже отримує необхідний курс лікування, і співробітники закладу покладають надію на її одужання.

Зазначимо, Юна – дворічна левиця, яку врятували з приватної власності, де вона жила у невеличкому вольєрі з іншим левом. Сусід по вольєру ображав левицю та забирав її їжу. Через це Юна практично не виходила зі своєї схованки, перебувала у постійному стресі та сильно недоїдала.

Поліцейський врятував котика під час атаки на Київ

Працівники поліції Києва з самого ранку 2 січня оперативно надають допомогу всім, хто її потребує. Серед них і тваринки. Так, поліцейський помітив кота, який своїм поглядом прохав про порятунок.

Ще ввечері разом з господарями пухнастик спокійно вкладався до сну у своїй домівці, а на ранок прокинувся від звуків ракет та опинився надворі через руйнування будинку, де жив.

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