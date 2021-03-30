Если вы решились завести второе животное, то крайне важно заранее подумать, как подружить кота и собаку в домашних условиях. Обязательно надо создать наиболее благоприятные условия для их совместного существования. Какие сложности могут возникнуть? Что больше влияет на успех: инстинкты животных или поведение хозяина?

Сложности в общении кошек и собак

Все мы знаем кучу пословиц, афоризмов и даже в мультиках с самого детства слышим, что кошка и собака – враги. Но, на самом деле, это все не более чем стереотип, просто у них абсолютно разное поведение.

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В 2010 году ученые Оксфордского университета провели масштабное исследование, которое доказало, что домашняя собака – самое социальное животное. Эти питомцы активно взаимодействуют с членами стаи, стараясь распознать их намерения, настроение и действия. Ранее считалось, что у собак существует линейная иерархия, но сегодня исследователи больше склоняются к кооперативным взаимоотношениям в стае.

Кошки же ведут себя абсолютно противоположно. Да, они тоже социальные животные, способны к взаимодействию с другими особями своего вида, но все же по возможности избегают любые необязательные контакты. Кошки предпочитают наблюдать за происходящим со стороны. Поэтому, когда собаки из любопытства и желания установить социальные связи проявляют интерес, то кошки стараются до последнего избегать контакта.



Коты до последнего избегают нежелательного контакта / Фото с Unsplash

Кроме того, оба вида этих животных – хорошие охотники с сильно развитыми инстинктами. Как правило, собаки крупнее кошек, поэтому каждый пес видит в избегающей общения кошке жертву, объект преследования. В итоге срабатывает охотничий рефлекс, и как результат – начинается погоня. Это формирует у кошек модель поведения, которая обусловлена инстинктом самосохранения – защищаться и избегать контакта изо всех сил.

В доме ситуация повторяется: собака всех домочадцев принимает в качестве членов своей стаи, предлагая свое общество для игры и совместной прогулки, а кот не любит, когда ему навязываются и старается защитить привычный уклад жизни, а также территорию.

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Причины вражды

Как правило, то животное, которое появилось в доме первым, и считает себя настоящим хозяином вне зависимости от своего размера и силы. При этом всех вновь появившихся питомцев оно будет считать гостями.

Самая частая причина всех конфликтов между кошкой и собакой основана на территориальных претензиях. Это происходит, если оба "теснятся" на нижнем ярусе, тогда животным просто может не хватать личного пространства. Разрешить проблему просто – позвольте кошке освоить верхний ярус квартиры. Для этого обустройте ей места отдыха на шкафах, холодильнике или прибейте удобные полочки для передвижения.



Основа конфликтов – разделение территории / Фото с Unsplash

Реально ли сделать питомцев друзьями?

Конечно, конфликтов не избежать, но в большинстве случаев они всегда решаемы и не критичны. Наибольший шанс подружиться у котенка и щенка, которых завели одновременно. Также не возникнет проблем, если подселить кошку к воспитанной собаке. Дрессированные питомцы спокойно реагируют на выходки даже самых непростых по характеру кошек.

Однако, если собака агрессивна, то к ней подселять кошку не стоит, поскольку такие животные рассматривают остальных существ только в качестве добычи.

Как подружить кота с собакой

Собаки обычно соблюдают строгую иерархию во взаимоотношениях друг с другом. Поэтому при появлении нового питомца все животные должны определить свое место в этой иерархии, чтобы затем мирно сосуществовать в дальнейшем.

Как подружить кота и собаку? Важно учитывать потребности всех питомцев, создать им наиболее благоприятные условия для совместного существования.

Первая встреча животных: как провести

Ее нужно проводить под полным контролем со стороны хозяина.

Предварительно собаку рекомендуется хорошо выгулять и накормить.

Затем усадить ее командой рядом с собой, взяв на поводок, похвалить.

После этого запустить в комнату кошку и продемонстрировать свое мирное к ней отношение. Собака не должна бурно реагировать, если она вела себя правильно, то можно ее похвалить и угостить лакомством.

Пяти минут для первого знакомства хватит.

После встречи лучше рассадить животных по разным комнатам, накормить кошку чем-нибудь вкусным.

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Самое важное – первый контакт / Фото с Unsplash

Затем нужно повторять такие встречи, постепенно увеличивая их продолжительность. Если кот и пес реагируют друг на друга нормально, не проявляют агрессии, то можно пробовать знакомить их поближе.

На начальном этапе либо в случае конфликтного общения нужно разграничить горячие точки. Кошачьи миски лучше поставить на высоту, собачьи – на пол. Поедание корма из чужой миски порождает конкуренцию и это не полезно для обоих животных. Также кошка должна иметь возможность спокойно пользоваться лотком, не подвергаясь в это время нападкам или настойчивому вниманию собаки.

Иногда животные не смогут ужиться из-за ревности к хозяину. Это понятно, ведь никому не понравится быть изгнанным из "стаи", потерять расположение "вожака". Поэтому очень важно уделять равное внимание обоим животным.

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Как подружить малышей: котенка и щенка

Самая идеальная ситуация складывается, когда котенок и щенок приходят в новый дом одновременно. Учитывайте, что активная социализация происходит у животных до шести месяцев, но кошки взрослеют быстрее собак. Разница в возрасте животных должна быть небольшой. В этом случае у них нет потребности доказывать, кто в доме хозяин, а также воевать за внимание владельца или отвоевывать свою территорию обратно.

Конечно, гарантии мгновенной дружбы нет. Многое зависит от породы, характера животного. А вот пол малышей особой роли не играет.



Идеальный вариант – когда котенок и щенок появляются одновременно / Фото с Unsplash

Скорее всего, в первые дни сближения не произойдет. Котенок будет прятаться, шипеть на щенка, но потом привыкнет к нему и станет интересоваться, приближаясь в то время, когда он спит. Собака же попытается устроить контакт – облизать соседа, толкнуть его, потрогать. Это нормально, главное не допустить, чтобы в это время щенок причинил боль котенку, тогда они рано или поздно подружатся.

Кормить двух питомцев рекомендуется отдельно. Помните, что собака съедает пищу быстрее, чем кошки. Поэтому желательно, чтобы щенок не мешал соседу во время еды.

Когда животные освоятся друг с другом и новым жильем, они затеют совместные игры. А, возможно, даже начнут спать рядышком. Но не стоит думать, что им весело вдвоем и можно самоустраниться. Животные должны четко усвоить, что главный в доме – человек.

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Как подружить взрослую собаку с котенком

Поскольку собака воспринимает членов семьи как стаю, то обычно она совершенно не против, если в ней появится новый участник. Тем более если хозяева помогут животным привыкнуть друг к другу.

Взрослая собака часто остается равнодушной во время первого знакомства, но маленький котенок может броситься наутек от испуга, из-за чего у собаки может сработать инстинкт и начинаются гонки. Поэтому важно проявить бдительность. При этом исключите поводы для ревности, старайтесь одинаковое внимание и время уделять всем своим питомцам.



Важно уделять животные одинаковое количество времени / Фото с Unsplash

Зоопсихологи советуют начинать знакомство издалека. Сначала дать животным привыкнуть к запахам друг друга, при необходимости держать их в разных комнатах. Можно в первый раз дать собаке обнюхать новенького жильца в переноске. Если агрессии не будет, то выпустить котенка, но контролировать ситуацию. При наличии негативной реакции со стороны собаки стоит выразить строгим голосом порицание, шлепнуть ее поводком и убрать от переноски.

Редко, но бывает, что во время знакомства собака может испугаться и убежать. Такое случается, если котенок громко шипит, фыркает, выпускает когти и пр. Тогда нужно постараться успокоить обоих животных, погладить их, поговорить с ними.

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Даже при нормальном общении как минимум еще несколько дней не стоит оставлять крупную собаку наедине с котенком. Спустя неделю дружеских отношений надзор можно ослабить. Котенок, освоившись, с удовольствием станет играть с подвижной и активной собакой. По мере взросления кошки становятся более спокойными, но привычка близкого общения с собаками останется с ними навсегда.

Как подружить взрослую кошку с щенком

Если кошка уже знакома с собаками и нормально к ним относится (ранее с ними делила дом), то знакомство пройдет легко. В ином случае можно столкнуться с трудностями, ведь взрослая кошка уже привыкла чувствовать себя хозяйкой жилища. Она не захочет так легко и просто пускать на свою территорию чужаков.

Заранее подточите кошке когти, чтобы она не травмировала щенка. Помните, что у кошки всегда должна оставаться возможность спрятаться или забраться наверх, чтобы наблюдать за соседом на расстоянии. Не подносите кошку к щенку насильно. Поощряйте питомцев добрыми словами, лаской, гладьте обоих. Обязательно разделите их миски, иначе щенок будет пытаться доесть кошачью еду. Со временем взрослая кошка поймет, что с новым жильцом можно контактировать и они подружатся.

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Как подружить взрослых животных

Если взрослую кошку (или собаку) подселяют к взрослому псу (или кошке), то приготовьтесь к напряженному контролю за обоими питомцами. Ведь каждый из них попытается отвоевать себе пространство, внимание хозяев, еду и место для игр.

В сложной ситуации зоопсихологи рекомендуют поселить животных в разных комнатах, разделив вход прозрачной сеткой. Чтобы кот и собака могли видеть и нюхать друг друга. При этом миски с едой и водой ставят у сетки с двух сторон. Через день нужно менять животных местами. Когда звери будут показывать дружелюбие (собака начнет вилять хвостом, а кошка вести себя спокойно, но с интересом), то преграду можно убрать.



Сначала следует оградить взрослых животных в отдельных комнатах / Фото с Unsplash

Несколько советов:

Если собака взрослая, то нужно быть уверенным, что она не агрессивна, с охотничьими породами будет сложнее. Если щенок терьера еще может подружиться с кошкой и не воспринимать ее потом в качестве добычи, то со взрослой особью такой шанс крайне мал. Если собака уже имеет опыт положительного общения с кошками, приучена к ним относиться спокойно, то проблем не должно возникнуть. Перед знакомством с котом собаку желательно хорошенько утомить, пусть она набегается на улице. Тогда питомец устанет и станет не столь энергично общаться с кошкой при первой встрече. Если порода собаки большая по размерам, то при знакомстве не обойтись без поводка. Оставляйте кошке возможность отступить, т. е. спрятаться или забраться наверх.

Знакомство вновь прибывших животных и старожилов требует времени и внимания со стороны хозяина. Взаимоотношения не всегда сразу складываются идеально. Но благодаря терпению и уважению потребностей всех животных, подружить кота и собаку вполне возможно.