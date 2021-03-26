Начать убирать экскременты за своим любимцем – дело чести для каждого, кто имеет дома четвероногого друга. Однако не все хозяева решаются на это шаг.

Если вы уже давно мечтаете сделать прогулки этичными и уберечь город от "подарков" своего хвостатого, почитайте наши советы. Они помогут вам стать смелее и сделать первый непростой шаг.

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Как начать убирать



В некоторых городах установили специальные станции для уборки / Фото Vgorode

Сегодня на рынке есть немало средств, которые сделают процесс уборки приятным. Это красивые пакетики с бодрыми надписями, а также специальные совочки для уборки.

Также владельцам предлагают приобрести удобные пластиковые контейнеры для пакетов, которые можно прикрепить на пояс или к поводку собаки.



Лучше выбирать бумажные пакеты с картонными совками / Фото 4lapky

Лучше выбирать варианты пакетов из биоразлагаемых материалов: кукурузного крахмала, бумаги и так далее. Так вы сможете сохранить природу и экологию от лишнего пластика.

Но для того, чтобы начать убирать, необязательно покупать специальные средства. Для этого ритуала достаточно решимости и обычных пакетиков. Можно собирать пакеты-майки из супермаркета и использовать их повторно.

Чтобы сделать процесс более приятным и простым, положите в карман также влажные салфетки и одноразовые перчатки. Однако в подавляющем большинстве случаев вам будет достаточно только пакетика



Принцесса Мадлен, дочь короля Швеции, убирает за своей собакой / Фото Misha Gulko

Где нужно убирать

Общее правило – убирайте там, где вы бы сами не хотели наступить на собачьи экскременты. Улицы, парки, дворы, газоны, клумбы, ботанические сады, и даже собачьи площадки – все эти места должны быть чистыми от следов жизнедеятельности вашей собаки.



Убирать за собакой совсем не сложно / Фото Petstory

Оставить все, как есть, можно в лесу, поле, за городом – в местах, где нет людей и помет разложится естественным путем.

Если вам кажется, что экскременты в парках или на клумбах можно не убирать, потому что они станут удобрением – это заблуждение. Помет собак вреден для почвы и воды – тем более если в определенном месте гуляет много собак.

Польза уборки

Если регулярно убирать за своими собаками:

в воду и почву не будут попадать вредные вещества,

вы убережете других людей и особенно детей от наступания на неприятный сюрприз,

внешний вид города станет лучше,

вам будет очень приятно от своей ответственной позиции.

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

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Видео, которые вдохновят вас убирать за своей собакой:

Жители Львова показали, как убирают за своими любимцами: