Как и зачем убирать за собакой на улице: простая инструкция
Начать убирать экскременты за своим любимцем – дело чести для каждого, кто имеет дома четвероногого друга. Однако не все хозяева решаются на это шаг.
Источник:24 канал
Если вы уже давно мечтаете сделать прогулки этичными и уберечь город от "подарков" своего хвостатого, почитайте наши советы. Они помогут вам стать смелее и сделать первый непростой шаг.
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Как начать убирать
В некоторых городах установили специальные станции для уборки / Фото Vgorode
Сегодня на рынке есть немало средств, которые сделают процесс уборки приятным. Это красивые пакетики с бодрыми надписями, а также специальные совочки для уборки.
Также владельцам предлагают приобрести удобные пластиковые контейнеры для пакетов, которые можно прикрепить на пояс или к поводку собаки.
Лучше выбирать бумажные пакеты с картонными совками / Фото 4lapky
Лучше выбирать варианты пакетов из биоразлагаемых материалов: кукурузного крахмала, бумаги и так далее. Так вы сможете сохранить природу и экологию от лишнего пластика.
Но для того, чтобы начать убирать, необязательно покупать специальные средства. Для этого ритуала достаточно решимости и обычных пакетиков. Можно собирать пакеты-майки из супермаркета и использовать их повторно.
Чтобы сделать процесс более приятным и простым, положите в карман также влажные салфетки и одноразовые перчатки. Однако в подавляющем большинстве случаев вам будет достаточно только пакетика
Принцесса Мадлен, дочь короля Швеции, убирает за своей собакой / Фото Misha Gulko
Где нужно убирать
Общее правило – убирайте там, где вы бы сами не хотели наступить на собачьи экскременты. Улицы, парки, дворы, газоны, клумбы, ботанические сады, и даже собачьи площадки – все эти места должны быть чистыми от следов жизнедеятельности вашей собаки.
Убирать за собакой совсем не сложно / Фото Petstory
Оставить все, как есть, можно в лесу, поле, за городом – в местах, где нет людей и помет разложится естественным путем.
Если вам кажется, что экскременты в парках или на клумбах можно не убирать, потому что они станут удобрением – это заблуждение. Помет собак вреден для почвы и воды – тем более если в определенном месте гуляет много собак.
Польза уборки
Если регулярно убирать за своими собаками:
- в воду и почву не будут попадать вредные вещества,
- вы убережете других людей и особенно детей от наступания на неприятный сюрприз,
- внешний вид города станет лучше,
- вам будет очень приятно от своей ответственной позиции.
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Видео, которые вдохновят вас убирать за своей собакой:
Жители Львова показали, как убирают за своими любимцами:
Инструкция по уборке:
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