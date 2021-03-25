Некоторые хозяева любят сочетать прогулку с собакой с походом в магазин. Однако оставлять своих четвероногих любимцев привязанными у магазина – опасно и безответственно.

Собаки – не люди, поэтому не могут подождать вас под магазином. Даже если вы оставляете животное на несколько минут, это может привести к непоправимым последствиям.

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Собаку могут украсть



Не оставляйте собаку одну под магазином / Фото Unsplash

Особенно это касается породистых животных. Существует немало людей, которые наживаются на перепродаже или разведении породистых собак. Если ваш пес попадет на глаза ворам, пока вы будете делать покупки, вы можете больше никогда не увидеть своего питомца.

Крадут не только породистых собак, но и беспородных. Злоумышленники могут украсть животное и требовать выкуп за него. А еще животное могут забрать с собой из хулиганских побуждений, а затем оставить на произвол судьбы в незнакомом месте.

Собака может кого-то укусить



Даже спокойный любимец может стать агрессивным от стресса / Фото Unsplash

Даже если ваш любимец большой пес и не позволит украсть себя, существует другая опасность. Животное может демонстрировать агрессию к людям или другим собакам, проходящим мимо.

Привязанный пес может стать добычей стаи

Иногда стаи собак нападают на одиноких сородичей. Если такая ситуация случится с вашим псом, он не сможет ни убежать, ни даже полноценно отбиваться, так как будет привязан. И вас тоже не будет рядом, чтобы помочь другу.

Собаку может кто-то обидеть

Недобрые люди могут ударить вашу собаку, напугать ее, или даже спровоцировать к нападению. И в этом будете виноваты вы, ведь оставили собаку одну.

Собака может обидеться на вас



Животное может подумать, что вы оставили его навсегда / Фото Unsplash

Впрочем, это не очень опасно, но и не слишком приятно. Пес может подумать, что вы покинули его навсегда, он будет испытывать сильный стресс.

Собаки не понимают, что их оставили на несколько минут и не умеют считать время. Такие действия разрушают доверие собаки к вам и могут влиять на ее дальнейшее поведение.

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Поэтому планируйте свое время и маршрут так, чтобы собаку не пришлось оставлять под магазином. Так она всегда будет в безопасности и хорошем настроении.