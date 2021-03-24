Счастливое возвращение: овчарки Байдена снова живут в Белом доме
После того как одна из овчарок президента США Джо Байдена укусила охранника Белого дома, собак оттуда забрали. Теперь животные прошли дополнительную дрессировку и вернулись в резиденцию американского президента.
Источник:People
Представитель Белого дома в комментарии журналу People сообщил, что собаки вернулись в резиденцию. Накануне в СМИ появились фото, на которых смотритель выгуливает овчарок на территории Белого дома.
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Обе собаки в Белом доме, – говорилось в сообщении пресс-секретаря.
Животные прошли дополнительную дрессировку и смогли вернуться к своему владельцу. Собак вывезли из Белого дома после того, как пес по кличке Мейджор укусил охранника.
Мейджор, овчарка, которая укусила охранника / Фото White House
Тогда пресс-секретарь Джен Псаки объяснила, что собаки еще не привыкли к новым условиям и переживают определенный стресс. Она рассказала, что Мейджор среагировал на незнакомого человека и это привело к незначительной травме.
Что было раньше
- После того как Мейджор укусил охранника, обеих собак забрали из Белого дома и увезли в штат Делавэр, в дом Байденов.
- Овчарки Чемп и Мейджор присоединились к семье Байденов в Белом доме. Меджор стал первой собакой из приюта, которая поселилась в резиденции президента.
- Мейджора взяли из приюта в ноябре 2018 года.
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