Жительница Лавленда, штат Колорадо, стала свидетелем необычной картины. Ее пес заинтересовался лосями и даже подружился с несколькими из них.

Лорен Стерджесс заметила много автомобилей, которые остановились возле ее двора. Женщина подумала, что дорогу , вероятно, переходят лоси. Она захотела посмотреть на животных.

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Лорен отправилась к забору, вместе с ней пошел ее пес – 5-месячный щенок породы пиренейская горная собака по кличке Уинстон.

Когда женщина и ее собака подошли, они увидели стадо из примерно 50 диких лосей. Животные только закончили переходить дорогу.



Лось и Уинстон / Фото Reporter-Herald

Величественные звери не заинтересовались Лорен, а вот собака понравился лосям. Двое из них подошли к собаке и даже лизнули ее в нос.

Владелица пса сумела снять на видео, как лось подходит к Уинстону и дарит ему поцелуй.

У меня были почти слезы, это было так красиво, – сказала Стерджесс.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

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