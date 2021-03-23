Стали друзьями: в США щенок получил поцелуй от лося – видео
Жительница Лавленда, штат Колорадо, стала свидетелем необычной картины. Ее пес заинтересовался лосями и даже подружился с несколькими из них.
Источник:Reporter-Herald
Лорен Стерджесс заметила много автомобилей, которые остановились возле ее двора. Женщина подумала, что дорогу, вероятно, переходят лоси. Она захотела посмотреть на животных.
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Лорен отправилась к забору, вместе с ней пошел ее пес – 5-месячный щенок породы пиренейская горная собака по кличке Уинстон.
Когда женщина и ее собака подошли, они увидели стадо из примерно 50 диких лосей. Животные только закончили переходить дорогу.
Лось и Уинстон / Фото Reporter-Herald
Величественные звери не заинтересовались Лорен, а вот собака понравился лосям. Двое из них подошли к собаке и даже лизнули ее в нос.
Владелица пса сумела снять на видео, как лось подходит к Уинстону и дарит ему поцелуй.
У меня были почти слезы, это было так красиво, – сказала Стерджесс.
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Посмотрите видео, на котором лось хочет подружиться со щенком:
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