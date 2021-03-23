23 марта в мире отмечают День щенков. Это праздник с социальным подтекстом, чтобы напомнить: каждый щенок нуждается в теплом доме и любящем хозяине.

Отмечать праздник в честь щенков начали с 2006 года в США. Его инициировала специалистка по воспитанию домашних животных Коллин Пейдж.

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День щенков: что это за праздник

Цель дня щенка благородная: привлечь внимание к заботе о щенках-сиротах и побудить к тому, чтобы выбирать собак именно из приюта. Праздник привлекает внимание общества к тому, что животным нужны любящие хозяева и уютный дом.

23 марта – прекрасная возможность сделать какое-то животное счастливым, взяв из приюта или с улицы. Или же просто провести целый день со своим любимым псом и угостить его вкусностями.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Если вы хотите поздравить владельцев щенков с праздником милыми картинками, тогда переходите по этой ссылке. Мы подготовили милую подборку.

Смешные видео с щенками

Конечно, в такой день нельзя обойтись без восхищения маленькими собачками. Поэтому держите подборку видео с забавными малышами-собачками.

Иногда щенок хочет пригрозить и напомнить, что он скоро будет тем, о ком на заборе напишут "злая собака". Но выглядит это мило и забавно.

Смешной лай щенков: смотрите видео

Померанские шпицы даже когда вырастают похожи на игрушечных собачек. Что уж говорить о том, какие они милые в детстве. Эти крохи в несколько раз меньше тапочка и напоминают пушистые мячики.

Маленькие шпицы как игрушки

Что может быть милее, чем маленькие дети, которые играют со щенками?

Как дети ладят с щенками: смешные моменты на видео

Праздник имеет и социальную основу и призвано уменьшить количество бездомных дворняг. Поэтому не можем не показать этих милых щенков из обычного украинского двора.

Смешные щенки во дворе

Крохи, которые только появились на свет – это как особый вид искусства. Мало кто не залюбуется таким маленьким щенком, да еще когда он смешно пищит.

Как пищит новорожденный щенок – досмотрите видео до конца

Поздравляем всех владельцев щенков с праздником! Пусть ваш любимец всегда радует вас и будет активным и здоровым!