День цуценят: смішні відео, які покращать вам настрій
23 березня у світі відзначають День цуценят. Це свято із соціальним підґрунтям, щоб нагадати: кожне цуценя потребує теплої домівки і люблячого господаря.
Джерело:24 канал
Відзначати свято на честь цуценят почали з 2006 року у США. Його ініціювала спеціалістка з виховання домашніх тварин Коллін Пейдж.
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День цуценят: що це за свято
Мета дня цуценяти благородна: залучити до піклування про цуценят-сиріток та спонукати до того, аби обирати собак саме з притулку. Свято привертає увагу суспільства до того, що тваринкам потрібні люблячі господарі та затишна домівка.
23 березня – чудова можливість зробити якусь тваринку щасливою, взявши з притулку чи з вулиці. Або ж просто провести цілий день зі своїм улюбленим цуциком і пригостити його смаколиком.
Якщо ви хочете привітати власників цуценят зі святом милими картинками, тоді переходьте за цим посиланням. Ми підготували милу підбірку.
Смішні відео з цуценятами
Звісно, у такий день не можна обійтися без замилування маленькими песиками. Тому тримайте обрані відео з кумедними малюками-песиками.
Інколи цуцик хоче пригрозити і нагадати, що він скоро буде тим, про кого на паркані писатимуть "злий пес". Але виглядає це мило і кумедно.
Смішний гавкіт цуценят: дивіться відео
Померанські шпиці навіть коли виростають схожі на іграшкових песиків. Що вже й казати про те, які вони милі у дитинстві. Ці крихітки у декілька разів менші за капці і нагадають пухнасті м'ячики.
Малесенькі шпиці як іграшки
Що може бути милішим, ніж маленькі діти, які бавляться з цуценятами?
Як діти ладнають з цуценятами: смішні моменти на відео
Свято має й соціальне підґрунтя і покликане зменшити кількість бездомних непородистих собак. Тому не можемо не показати цих милих цуценят зі звичайного українського подвір'я.
Смішні цуценята на подвір'ї
Крихітки, які щойно з'явилися на світ – це як особливий вид мистецтва. Мало хто не замилується таким малесеньким цуценям, ще й коли воно смішно пищить.
Як пищить новонароджене цуценя – додивіться відео до кінця
Вітаємо усіх власників цуценят зі святом! Хай ваш улюбленець завжди тішить вас і буде активним та здоровим!
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